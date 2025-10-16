- Esto cuestan los 5 carros de lujo que se están vendiendo como pan caliente en Colombia

Durante el mes de septiembre, marcas como BMW, Mercedes-Benz y Volvo brillaron con estos carros que sorprendieron en el mercado

Durante el 2025, el mercado de carros ha sobresalido con un gran número de ventas en comparación con el año anterior. Este repunte no ha sido exclusivo de los vehículos de gama media, pues los carros de lujo también han tenido un desempeño notable. Durante el mes de septiembre, varias marcas lograron destacar por sus cifras y por los modelos que trajeron al país. Entre ellas se encuentran BMW, Mercedes-Benz y Volvo, todas con opciones únicas que han conseguido brillar en el mercado nacional.

Los cinco carros de lujo que brillaron en ventas durante septiembre

Estamos frente a un listado importante y, sobre todo, costoso. La quinta posición le pertenece al Mercedes-Benz GLE, un SUV deportivo de porte imponente y con tecnología híbrida enchufable. Este modelo, reconocido por su potencia y nivel de seguridad, se puede conseguir desde $399.900.000, mientras que su versión más completa parte desde $429.900.000. Durante septiembre, se vendieron 47 unidades de este vehículo.

En el cuarto lugar se encuentra el Mercedes-Benz GLA, una camioneta híbrida no enchufable que también sobresalió con 48 unidades vendidas. Este modelo es más económico que el anterior, con un precio inicial de $239.900.000, pero mantiene la elegancia y el rendimiento característico de la marca alemana.

El tercer puesto es para la Volvo EX30, una camioneta completamente eléctrica que se ha convertido en un verdadero éxito en Colombia. Durante septiembre se vendieron 51 unidades de este modelo, disponible desde $179.990.000. Su autonomía, equipamiento y diseño la han posicionado como una de las opciones más deseadas dentro del segmento de lujo sostenible.

La segunda posición también pertenece a Mercedes-Benz, esta vez con su modelo GLC, otro híbrido que destaca por su diseño refinado, calidad, seguridad y potencia. Su precio arranca desde $309.900.000, lo que lo convierte en uno de los modelos más valiosos de la marca en el país.

Finalmente, el primer lugar lo ocupa BMW con su X3, del que se vendieron 112 unidades durante septiembre. Este vehículo combina elegancia, versatilidad y un alto desempeño. Su precio base es de $369.900.000, y sigue siendo uno de los SUV premium más admirados por los colombianos.

BMW X3.

De esta manera, se completa la lista de los cinco carros de lujo más vendidos durante el mes de septiembre. Un reflejo de que, a pesar de los altos costos, el lujo sobre ruedas sigue teniendo un público fiel y un mercado que no deja de crecer en el país.

