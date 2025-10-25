- El paisa que empezó vendiendo en el hueco de Medellín y terminó llenando El Campín con sus artistas

El creador de La Industria Inc. pasó de trabajar en el centro de Medellín a dirigir la carrera de Nicky Jam, Manuel Turizo y Luis Alfonso

En el mundo del reguetón, donde los reflectores suelen apuntar siempre al que canta, el paisa Juan Diego Medina aprendió a brillar desde la sombra. No lo hace con cadenas de oro ni poses de estrella. Su estilo es distinto: habla pausado, viste sencillo y tiene esa mezcla de firmeza y calma que solo da la experiencia. Sin embargo, detrás de esa discreción hay un hombre que ha sido clave en la historia reciente de la música urbana hecha en Colombia.

A Medina lo conocen como “el Ciego”, aunque su visión ha sido más clara que la de muchos que nacieron viendo de sobra. Empezó desde abajo, sin contactos ni apellidos famosos, trabajando en tiendas, en bancos, vendiendo discos y organizando eventos pequeños en Medellín. “Yo era un tipo que se movía, que no se quedaba quieto”, ha dicho más de una vez. Lo suyo era la intuición, y con eso empezó a abrirse paso en un negocio donde pocos creían que Colombia podía ser potencia.

Su primer intento serio en la industria fue como mánager de Alberto Stylee, un artista puertorriqueño radicado en Medellín. De él aprendió los códigos del reguetón, el ritmo de las giras y, sobre todo, los errores que no se deben repetir. En un medio de egos, Medina se volvió un observador. No se desesperaba por figurar, prefería entender cómo funcionaban las cosas antes de lanzarse.

El encuentro del paisa con Nicky Jam

La historia cambió en 2014, cuando conoció a Nicky Jam. El cantante, que había tocado fondo por su adicción y por el olvido de la industria, había decidido rehacer su vida en Medellín. Medina, por su parte, buscaba a alguien con hambre, con historia y con ganas de trabajar de verdad. La química no fue inmediata, pero con el tiempo se convirtió en una de las alianzas más poderosas del género.

Juan Diego Medina junto a Nicky Jam.

Juntos levantaron la carrera de Nicky desde cero. No fue fácil: el artista necesitaba reencontrarse con el público y Medina debía abrir puertas en una industria que aún miraba con recelo al reguetón colombiano. Pero lo lograron. Canciones como Travesuras, Piensas en mí y El perdón devolvieron a Nicky Jam al mapa global. El resto es historia.

Medina no solo manejó su carrera: ayudó a construir su narrativa. Mostró al público al hombre que había caído y se levantaba, al artista que hablaba de segundas oportunidades. Fue un trabajo de estrategia, pero también de empatía. “El éxito de Nicky no fue solo musical, fue humano”, ha dicho Medina.

De esa experiencia nació La Industria Inc., el sello que hoy lidera y que ha llevado a la fama a artistas como Manuel Turizo, ChocQuibTown, Nath y Luis Alfonso, entre otros. Pero más que un sello, es una especie de familia donde cada artista tiene un espacio para crecer sin perder su identidad.

El salto del paisa Juan Diego Medina junto a Luis Alfonso y la conquista del Campín

Uno de sus mayores orgullos recientes es Luis Alfonso, el cantante antioqueño que ha sabido unir la música popular con el sonido urbano. “Lo vi y supe que tenía algo distinto”, contó Medina en una entrevista. No era solo su voz ni su carisma, sino su conexión con la gente. Con él, quiso probar algo que muchos consideraban imposible: llenar el Estadio El Campín con música popular moderna.

Y lo logró. En septiembre de 2024, Luis Alfonso hizo historia al convertirse en el primer artista de su género en llenar el estadio más grande del país. Más de 40 mil personas cantaron sus temas de despecho mezclados con ritmos actuales. Medina, desde la parte técnica, lo observaba en silencio, sabiendo que aquel concierto no era solo un logro comercial, sino una señal de cambio.

“El Campín fue una prueba de que la música colombiana tiene poder, de que podemos dejar de mirar a Puerto Rico o Miami para entender que desde aquí también se hacen cosas grandes”, dijo después.

Juan Diego medina, el empresario que predica educación antes que fama

Aunque dirige una de las empresas musicales más exitosas del país, Medina no se comporta como un magnate. Prefiere hablar de formación, de contratos bien hechos, de artistas que entiendan su propio negocio. “Sobra talento, pero falta educación”, repite. Le preocupa que muchos jóvenes entren a la industria sin conocer sus derechos, sin asesoría, sin entender qué significa firmar un papel.

En su oficina, las reuniones no giran solo en torno a nuevas canciones. También se habla de inversión, de estructura, de planificación. “El éxito no se improvisa”, dice, y su historia es prueba de ello. Durante la pandemia, mientras muchos paraban, él se dedicó a rearmar su equipo, a rediseñar estrategias y a preparar lo que vino después: la expansión internacional de La Industria Inc. con oficinas en Miami y Los Ángeles.

Medina ha aprendido a desconfiar del brillo efímero de la fama. En su visión, un artista que no se prepara, se apaga rápido. Por eso insiste en formar personas antes que estrellas. Lo suyo no es crear ídolos, sino construir carreras.

Hoy, con su empresa reconocida entre las más sólidas de América Latina, sigue trabajando con el mismo ritmo del principio: sin prisa, pero sin pausa. No necesita los reflectores, prefiere quedarse tras bambalinas viendo cómo los demás brillan.

En un país donde muchos aún creen que el éxito llega de la noche a la mañana, Juan Diego Medina encarna la otra cara del cuento: la del tipo que apostó por los sueños, los suyos y los de otros, y que demostró que detrás de cada artista que llena estadios hay un equipo que creyó primero, que trabajó callado y que nunca dejó de ver, incluso cuando todos dudaban.

