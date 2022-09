La cirugía estética que se va hacer Jhonny Rivera para quedar igualito a su hijo Andy

.Publicidad.

El artista de música popular informó que este lunes 5 de septiembre se someterá a una intervención quirúrgica en Bogotá para mejorar el aspecto de sus ojos. Por esta razón, estará alejado de las redes sociales y los escenarios.

Y es que el intérprete de ‘Guaro’ informó a sus seguidores, a través de historias de Instagram, que se operará los párpados. “Los que no saben, me van a operar de los ojos y me van a quitar estas bolsitas (ojeras). Bueno, siempre estoy un poquito nervioso, es normal porque me voy a poner morado, me voy a hinchar y me les voy a perder unos días, físicamente, porque yo creo que sí les voy a hablar… o bueno, todo depende” comentó el cantante.

Es de resaltar que el artista ya tiene 48 años, por lo que corregir algunos aspectos de su rostro podría ayudarlo a mejorar sus facciones. Asimismo, Rivera resaltó que estos procedimientos tienen consecuencias en un inicio que luego desaparecen con el paso del tiempo, motivo por el que prefiere no hablar con sus fanáticos. “Entonces, físicamente me les despido, les voy a hablar, pero creo que no voy a tener mucho aspecto para mostrar”, indicó Jhonny Rivera.

Cabe destacar que el músico se encuentra separado de su hijo, quien no solo ha sufrido de depresión sino quien también tomó la decisión de irse unos meses de viaje por el mundo como terapia de recuperación.

