En este pueblo del sur de La Guajira, cuna de juglares y reyes vallenatos, es donde Silvestre conserva sus raíces y mantiene vivo el legado musical de la región

En Urumita, un pueblo de apenas 13.000 habitantes en el sur de La Guajira, todos se conocen entre sí. Se saludan en la plaza, se cuentan las noticias en las esquinas y siempre hay una canción vallenata sonando en alguna ventana. Allí nació Silvestre Dangond, uno de los artistas más populares de Colombia, y allí levantó una de las casas más imponentes de la región: La Malanga, su mansión frente a la plaza principal.

Urumita, fundado en 1785, es conocido como el jardín del sur de La Guajira por la cantidad de casas adornadas con jardines que aún se conservan. Es también la tierra de músicos como Fabián Corrales, Iván Zuleta y Chema Ramos. Cada septiembre, el pueblo celebra el Festival de las Flores, una muestra de que la música y la tradición se entrelazan con la naturaleza. En ese escenario, Dangond decidió construir una casa que combina lujo, memoria y raíces.

La residencia de Silvestre está justo frente a la estatua de Simón Bolívar, en plena plaza de Urumita. La diseñó con fachada colonial para mantener la armonía del pueblo guajiro: paredes blancas, techos rojos de teja, puertas y ventanales de madera maciza. Desde afuera parece una casa tradicional, pero al entrar se revela una mansión moderna que se abre en forma de “U” alrededor de una gran piscina.

Tiene siete habitaciones en el segundo piso, varios espacios sociales, patios amplios y rincones donde se mezclan detalles antiguos con toques de modernidad. Es, sin duda, la casa más grande e imponente de Urumita. Allí viven algunos familiares y, de vez en cuando, el propio Silvestre cuando visita su tierra. El lugar también ha servido como escenario de grabaciones de sus videos musicales.

Para los habitantes, la casa es un orgullo local. Muchos la señalan como símbolo de lo que significa triunfar sin olvidar de dónde se viene. No es raro que algún curioso se detenga frente a sus puertas para tomar una foto o contarle a los visitantes historias sobre la infancia del cantante.

Silvestre Francisco Dangond Corrales nació el 12 de mayo de 1980 en Urumita. Hijo de William Dangond y Dellys Corrales, creció rodeado de música vallenata, una herencia inevitable en una región donde este género es parte de la vida cotidiana. Desde joven mostró talento para el canto, inspirado por las parrandas vallenatas y por el ejemplo de figuras como Diomedes Díaz y Jorge Oñate.

Su carrera despegó a finales de los años noventa y principios de los 2000, cuando empezó a sonar con fuerza en el vallenato moderno. Con su estilo enérgico y voz potente, logró atraer a un público joven sin perder la esencia tradicional. Canciones como La colegiala, Materialista o Las locuras mías lo convirtieron en uno de los artistas vallenatos más escuchados dentro y fuera de Colombia.

Hoy es considerado uno de los grandes representantes del género, ganador de premios Grammy Latinos y protagonista de conciertos masivos en escenarios internacionales. Sin embargo, siempre regresa a Urumita, a sus calles tranquilas y a su casa frente a la plaza.

Urumita no solo es el lugar donde nació Silvestre. También es cuna de dinastías vallenatas como la de los Zuleta. Allí, Emiliano Zuleta Vaquero compuso La gota fría, una de las canciones más icónicas del folclor colombiano. La casa de Silvestre convive con otras viviendas que guardan memorias de juglares, compositores y reyes vallenatos.

Para el cantante vallenato, su casa en la plaza de Urumita solamente es un lujo, es también una forma de estar cerca de sus raíces y devolverle algo al pueblo que lo vio crecer.

La Malanga es más que una residencia lujosa. Para los urumiteros, representa el éxito de uno de los suyos y, al mismo tiempo, la continuidad de una tradición musical que ha dado grandes nombres al vallenato. En el pueblo se habla de la casa con orgullo, y se cuenta que allí, entre jardines y música, Silvestre encuentra un refugio distinto al de los escenarios y las luces.

En Urumita, donde cada barrio respira música, la mansión de Silvestre Dangond no es solo la más grande del pueblo. Es también un recordatorio de que, por muy alto que se llegue, siempre se puede volver al lugar de origen.

