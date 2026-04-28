- La cadena china Luckin Coffee le da ahora la pelea a Starbucks en EEUU y vende café colombiano

En China ya le ganó la batalla a la gigante gringa que dominó el mercado por 9 años; Luckin llegó a NY donde despliega todas sus armas comerciales

Un viejo conocido y aliado cafetero de Colombia en China libra una gran batalla comercial con Starbucks en Estados Unidos. Luckin Coffee ya ha ganado una batalla en territorio asiático y, en julio de 2025, llegó a territorio estadounidense a reclamar una tajada del mercado.

Starbucks monopolizó durante 9 años el café en China, donde solo se tomaba té, pero eso cambió cuando los chinos se dieron cuenta de que se trataba de un negocio que no podía dejarse pasar así de fácil. Todo sucedió vertiginosamente: Luckin Coffee, fundada en 2017, se convirtió en una máquina de abrir tiendas que se contaban por horas.

Las cifras pasaban por encima de los desarrollos de Starbucks: en once meses, Luckin Coffee abrió sus primeras 1000 tiendas, cuando a la multinacional estadounidense esto le había tomado 16 años. Además, Luckin Coffee le apostó a una estrategia de fuertes descuentos.

Para el año 2022 ya llevaba 6.000 tiendas y buscaban calidad. Jiahang Wu, con sus 20 años como representante de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en China, multiplicó la exportación de café a su país y posicionó la marca Paradise en las cafeterías Luckin Coffee.

Staebucls vs. Luckin Coffee

La compra de Paradise Serie, que exportó directamente la Federación Nacional de Cafeteros, salió de la finca El Paraíso, de Diego Samuel Bermúdez, que produce un café cultivado en las montañas de Piendamó, en el Cauca. China se volvió el sexto importador de grano colombiano. Paradise es un café especial de altura (1700-1900 m) con notas herbáceas y cítricas, de caramelo y jengibre.

Después llegaron más cafés. La cultura milenaria del té está abrieno espacios al café y su consumo está aumentando a un ritmo anual del 15% según la Asociación China del Café de Beijing.

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Los fundadores de Luckin. Lu Zhengyao y Jenny Qianpara alcanzaron un rápido éxito, pero abandonaron la compañía tras un escándalo contable en 2020. Posteriormente, fundaron una nueva cadena de cafeterías llamada Cotti Coffee. El CEO de Luchin es hoy Dr. Jinyi Guo, quien fue presidente del consejo de administración hasta julio de 2025.

La llegada a la Gran Manzana

En marzo del año pasado Luckin Coffee abrió dos tiendas en Manhattan, Nueva York: en el 755 de Broadway, Greenwich Village, y en el 800 de la Sexta Avenida, en Chelsea. Allí, Luckin ofrece precios de lanzamiento menores a 1,5 dólares y una amplia variedad de sabores, algunos que fusionan elementos de café y té, desde los tradicionales matcha y lattes, hasta alternativas poco usuales en Estados Unidos, como las series de “fruity Americano” o su reconocido latte con alcohol, en colaboración con Moutai, uno de los principales productores de licor chino.

En septiembre de 2023,en China, esta última bebida vendió más de 5,4 millones de tazas en un solo día, generando ventas superiores a 13,7 millones de dólares,. El menú también incluye opciones de pastelería como banana yogurt loaf, galletas con chispas de chocolate y croissants de salchicha, huevo y queso.

Su ventaja competitiva es un modelo sin cajeros apoyado en tecnología, que permite una rápida atención y reducción de costos. Hoy, con 10 sucursales en la Gran Manzana neoyorkina, Luckin Coffee atiende a cerca de 4 millones de personas diariamente en sus tiendas.

Por su parte, Starbucks cerró 42 sucursales en Nueva York, mientras que Luckin compró 16 locales de la cadena Blue Bottle, que pertenecían a Nestlé. Son tiendas espaciosas y amplias que venden a precios altos y en las que los clientes permanecen entre 15 y 30 minutos.

Se trata de un modelo de gama intermedia en precios y confort que Luckin Coffee podría replicar en otras ciudades. En la guerra comercial todo es posible y la batalla se libra ahora en el corazón de la Gran Manzana.

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