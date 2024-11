- El chino experto en café que lleva 20 años poniendo a los chinos a tomar tinto colombiano

.Publicidad.

Son ya más de 27 años los que lleva Jia Hang Wu metido en el mundo de café. Recorre caminos, visita fincas, examina los procesos, prueba. Asi fue como en mayo del 2022, pudo celebrar la llegada de Paradise Serie, cultivado en el Cauca a cafeterías en la China. Y el propio Hang Wu, quien lleva el mismo tiempo como representante de la Federación de Cafeteros en su país, lo promueve de provincia en provincia como cuenta en su X.

Café del Cauca llega a las cafeterías de China https://t.co/uEXUFqUUWa — Jiahang Wu (@ArcanoW) May 5, 2022

Paradise Serie salió de la finca El Paraíso de Diego Samuel Bermúdez, cultivado en las montañas de Piendamó en el Cauca. Un café especial de altura (1.700-1900 m) con notas herbáceas y cítricas, caramelo y jengibre gustó y Luckin Coffee la principal comercializadora china, lo puso en su cadena de 6000 cafeterías a lo largo de todo el país asiático.

Diego Samuel Bermúdez cultiva en el Cauca el café especial al que le apueesta Luckin

La compra de Paradise Serie que exportó directamente la Federación de cafeteros, es parte de la estrategia de los dueños de Luckin Coffee, Lu Zhengyao y Jenny Qianpara cpara onquistar el mercado chino y ganarle la competencia a Starbucks, con un modelo de negocio que empezó en el 2018 con fuertes descuentos.

Desde hace dos años el café especial de Colombia se vende en Luckin, la cadena que tiene 20.000 tiendas y 6.000 cafeterías en China

El café colombiano está rompiendo marcas en China, a donde llegó con este siglo. La cultura milenaria del té está abriendo espacios al café y los granos de las montañas de Colombia ya tienen a China como su sexto destino, hasta alcazaron a ser el segundo comprador en el primer trimestre de este año, después de Estados Unidos. El consumo de café está aumentando a un ritmo anual del 15% según la Asociación China del Café de Beijing.

Un megamercado chino

El tamaño del mercado chino de café es enorme, puede llegar a los USD 2.260 millones en 2028 y Colombia compite por este con Brasil y Vietnam pero la calidad marca la diferencia y el encargado de dar la pelea es Jia Hang Wu que está al frente de la oficina desde el 2006 cuando ésta fue abierta por el entonces presidente Gabriel Silva Luján quien llegó al cargo al comienzo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y permaneció siete años. Desde Pekín, el chino adoptado por Colombia maneja los mercados de Taiwán, Macao, Hongkong.

Jia Hang Wu, un chino adoptado por Colombia desde hace 30 años, es el director de la Oficina de Representación de la FNC para la región de la gran China

En la medida en que el café se está haciendo más familiar en China, las ventas han aumentado a través de plataformas de comercio electrónico como el portal Yihaodian que que terminó en manos de Walmart Inc. Y luego de JD.com Inc.. La gran plataforma china Alibaba no podía faltar entre las utilizadas por comercializadores colombianos como La Mesetaque vende su café verde a casi USD 5 por kilo.

Los que vendieon café a China en 2023

El año pasado las ventas de café colombiano a China sumaron USD 137,2 millones con un volumen cercano a las 30 mil toneladas losdatos.com. Aportaron a ese gran volumen de grano las 4 grandes comercializadores internacionales Louis Dreyfus Commodities (LDC), Outspan Colombia que pertenece a Olam de propiedad del indio Sunny George Verghese, Sucafina de Nicola A. Tamari y las nacionales Carcafé de los Espinosa, Compañía Colombiana Agrícola, SKN Caribecafe e Invercafé Cerritos, Caravela Coffee de Alejandro Cadena, un conocedor de cafés especiales quien ha puesto una oficina en Taiwán que atiende Mainland China, Hong Kong, Taiwán y el sureste asiático, y otras de menor cuantía.

Un viejo conocido en la China con el café instantáneo en sus múltiples presentaciones es Colcafé, del Grupo Nutresa, que se vende desde el 2011. Ha llegado con variedades liofilizadas, perfectas de sabor y acidez para los compradores chinos y ahora bajo la presidencia de Francisco Eladio Gómez Zapata ha ampliado su oferta con soluciones de café B2B ( business-to- business) personalizadas para las empresas.

El café liofilizado de Colcafé reponde al gusto de los chinos

Entre los planes de Juan Valdéz está abrir su primera tienda en China en los próximos años, según la presidenta de Procafecol Camila Escobar, sumándose a las 600 que acaba de lograr tras inaugurar en Turquía una en el Aeropuerto Internacional Sabiha Gökçen de Estambul. Y entre los planes del gobierno está entrar en las Nuevas Rutas de la Seda del gigante asiático, que se producirá “en un tiempo prudencial”, según dijo el pasado 10 de octubre el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo.

Un café planetario

El café colombiano llega a 116 de los 195 país del mundo y EE. UU. es el primero y gran comprador con alrededor del 40 %

China es uno de los 116 países de los 195 del mundo a donde llega el café colombiano. El año pasado se vendieron USD 2.781,64 millones -según la Dian-. Y según la Federación de Cafeteros, en los últimos doce meses con corte a agosto 2024, Estados Unidos, que permanece de lejos como el primer comprador, seguido por Canadá (7,2 %) Alemania (7 %), Bélgica (6,7 %) y China (6,4 %)

La Unión Europea en su conjunto es el segundo comprador, y con ella se ha avanzado en el cumplimiento del Pacto Verde Europeo cuya normatividad empieza a regir tan pronto inicie el 2025. Con la Federación y el ICA se han hecho los trabajos de trazabilidad, georreferenciación para demostrar que la producción de café de Colombia no está asociada de ninguna manera a la deforestación.

Con casi todo el mundo en la mano, el café colombiano también ha visto despertar al dragón de China y hacia él se dirige por la Ruta de la Seda.

