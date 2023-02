“Me encantan mis tet*s grandes” La cachetada de Luisa Fernanda W a quienes critican sus implantes

Mientras varios de sus seguidores no dejan de molestarla por el tamaño de sus senos, la influencer aprovechó para mostrar lo orgullosa que siente de ellos

.Publicidad.

La influencer Luisa Fernanda W suele recibir halagos por su cuerpo después de haber tenido a dos hijos, sin embargo, en algunas ocasiones se vuelve blanco de críticas que señalan desde su aspecto físico hasta aspectos de su vida privada, como la crianza de sus hijos.

Recientemente, a través de la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la creadora de contenido contestó algunas dudas de sus seguidores, mientras mostraba que tenía una mañana agitada porque debía viajar para celebrar el cumpleaños de Pipe Bueno.

-Publicidad.-

La primera pregunta estuvo relacionada con el tamaño de sus senos, el seguidor le escribió: “¿Te sientes bien con el tamaño de los implantes de tus se…?, ¿no crees que exageraste un poco?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Luisa Fernanda W (@luisafernandaw)

Publicidad.

Vea también: "Acabe de parir dos hijos" La arremetida de Luisa Fernanda W a seguidora que le criticó su cuerpo

A esto Luisa Fernanda W contestó muy distinto a lo que muchos hubiesen pensado, la influenciadora aseguró que se siente muy conforme con sus senos y que hasta el día de hoy no se ha arrepentido de hacerse un aumento.

Con un tono de satisfacción en la voz, la influencer dijo “si me puse los implantes grandes era porque quería mis senos grandes, a mi me encantas mis tet*as grandes. Si en algún momento cambió de opinión, lo medito y miró si me las quito, pero en este momento, en este preciso momento de mi vida, amo mis tet*s gigantes.”

Así mismo recalcó lo feliz que se siente con el tamaño de sus senos “Me encantan, me gustan me siento cómoda, me siento espectacular”.

También contó que sus implantes son de tamaño 510 cc e hizo un baile para presumir el tamaño de sus pechos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)