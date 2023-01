"Acabe de parir dos hijos" La arremetida de Luisa Fernanda W a seguidora que le criticó su cuerpo

.Publicidad.

A pesar de que la influencer Luisa Fernanda W posee un gran número de seguidores y personas que la admiran, desde el nacimiento de su segundo hijo, Domenic, parece que solamente se ha convertido blanco de malos comentarios. Aunque la influenciadora recibe halagos por su figura, hay quienes también la critican por la manera en que luce su cuerpo.

Parece que la creadora de contenido se cansó de las críticas y decidió responderle directamente a quienes la señalan.

Luisa Fernanda W a través de su cuenta de Instagram subió un video luciendo un ceñido vestido de color plata, el cual tenía una aberturas en la cintura, muchos señalaron lo preciosa que se veía, pero una mujer señaló que la paisa se veía “cuadrada”.

Ante esto, la influencer decidió no quedarse callada ante la opinión. Primero, respondió a la mujer en el mismo comentario, en el que le escribió “soy bella al cuadrado jajajajajajajaja dejen de hablar de cuerpos ajenos hombreee por Dios además mi cuerpo es una CHIMBAAAAA”.

Posteriormente, en un video de 2 minutos, publicado en tiktok, la pareja del cantante Pipe Bueno se despachó contra la mujer.

“A ver señora, cuente pues, ¿todo bien en la casa? ¿bien con la autoestima?, porque parece que no está muy bien. Cuando uno se la pasa como criticando a otros por lo que sea y más ¡Opinando del cuerpo de otras personas! que estamos como en una época que a ver ¿Dónde está el empoderamiento femenino? No estamos como para estar hablando del cuerpo de otros. Eso no debería pasar. A ver señora yo le digo a usted una cosa: yo sinceramente amo mi cuerpo como sea, me veo perfecta de frente, de perfil, de espalda, como sea. Aquí lo realmente importante es que estoy completica y esto funciona perfecto, porque así es como yo me siento” dijo para iniciar su video.

Luisa Fernanda W continuó señalando que la mujeres deberían dejar de cuerpo ajenos y además aseguró que se siente muy bien consigo misma.

“Yo me siento una chimba, porque soy la protagonista de mi novela, de mi película, de mi vida. Me parece tan triste ver mujeres criticando a otras, cuando estamos en una época que las mujeres nos estamos empoderando, pero llegan otras a cag*r el trabajito que estamos haciendo muchas, entonces amiga deje la criticadera. Acabe de parir dos hijos, y así no me hubiese quedado el cuerpo como me quedó, pues porque bendecida y afortunada (...) aún así me sentiría la más chimba”.

Finalizó con una invitación a las mujeres para que aumenten su amor propio e ignoren los malos comentarios y críticas.