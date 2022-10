¿La burbuja financiera se tragará al mundo?

Cuando se trata de economía, el miedo puede ocasionar un desastre más grande que la peor crisis. La especulación financiera no es algo nuevo

Por: Fabián A. Fonseca C. |

octubre 26, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Mucho se ha hablado de la especulación o burbuja financiera, económica o inmobiliaria, no obstante en términos prácticos o concretos muchos no saben qué es, y sobre todo qué efectos puede desembocar su poco ético e ilegal actuar en las economías de los Estados, y principalmente en el diario vivir de personas comunes y corrientes como usted y yo, de esas que no les alcanza el salario para llegar a fin de mes, o de esas que siempre se les queda algún alimento en el carrito a la hora de hacer mercado.

Pero infortunada y seguramente el desconocimiento generalizado de los términos inicialmente expuestos por la mayoría de personas, hacen que precisamente estos aún más hagan de las suyas, como por ejemplo hacer que su bolsillo no aguante o vaya a la quiebra, o nada más y nada menos que hacer derrocar o abdicar gobiernos, y sin llegar tan lejos hasta legitimar o auspiciar peligrosos populismos políticos en nuestras débiles y frágiles democracias, eso sin contar la escalada y desbordante pánico en los mercados y los consumidores.

-Publicidad.-

Pero ¿qué es eso de especulación económica o financiera? Según fuentes consultadas, la burbuja financiera es una técnica, táctica, artimaña o maquiavélica práctica de crear crisis y pánico económico desde la mentira, y así obtener un beneficio particular pasando por encima de los derechos, la estabilidad y decoro de los consumidores, además poniendo en riesgo la credibilidad, las decisiones, los sistemas y todo aquello del orden socioeconómico y sociopolítico de los Estados democráticos del mundo.

Según el doctor en filosofía del derecho de la Universidad de Valencia, Jaime García Neumann, en uno de sus artículos publicados, mencionaba que la especulación financiera debería ser declarado un ‘’delito contra la humanidad’’ dado sus nocivos efectos en el trabajo productivo y en su acción de incitar las crisis y recesiones económicas en los mercados del mundo, llegando así a afectar los derechos humanos de la gente, sobre todo de los más vulnerables del sistema económico mundial.

Publicidad.

Uno de los ejemplos más populares de este fenómeno perjudicial y abusivo, fue el ocurrido en Países Bajos en 1630 en donde hubo un frenesí donde la gente adinerada comenzó a comprar y revender los derechos de flores (tulipanes) ya que se había especulado sobre sus rentables dividendos para los que las poseyeran, lo loco fue que la compra del derecho a producir o sembrar estas llegó a costar igual o más que una misma casa.

Sin embargo en el momento de subastar los derechos finales de los cultivos nadie apareció, desencadenando una estampida de gente que prácticamente perdió toda su inversión en estos cultivos, gracias a los imaginarios creados por unos pocos especuladores que hicieron agradar una burbuja financiera de engaños y chismes frente a un negocio de supuestos, y no de realidades o hechos financieros.

De igual manera, sin irnos tan atrás en la historia miremos la crisis de legitimidad política que esta en este momento Reino Unido con la abrupta, escandalosa y fugaz renuncia de la hasta hace poco primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, quien le toco retirarse de su cargo gracias a unos errores en falso, pero sobre todo por aquellas especulaciones e imaginarios, en algunos casos sin base o piso de sustento económico, pero si con gran aceptación por los especuladores o delincuentes financieros que lo único que buscan es pescar en río revuelto para obtener las ganancias o dividendos que sus crisis y coyunturas provocan.

No cabe la menor duda de que estamos viviendo una época de noticias no tan buenas, sobre todo si se empieza y habla por lo económico, pero también no cabe la menor duda que esto gracias a la maraña de fake news principio y gasolina de la especulación, esa misma que hoy hace tambalear los programas (decisiones de gobierno de muchos políticos en el mundo, en especial la de gobiernos progresistas, o hace quebrar al pequeño o grande inversionista) accionista.

O hace que haya monopolios abusivos, subida descaradas de precios, escases o desabastecimiento, pobreza-desesperanza, incertidumbre, desigualdad, y hace que usted y yo no pueda llegar con todo el mercado a la casa o que gracias a las ‘’crisis’’ los oportunistas políticos de las extremas se apoderen y vendan el discurso de la ‘’salvación’’ para llegar a las débiles y desesperanzas sociedades democracias de hoy, esas que gracias a esas ‘’crisis’’ se convierten en más xenófobas, individualistas y negacionistas de las duras realidades humanas y ambientales de la Tierra.

Cabe finalmente preguntarnos: ¿la burbuja financiera se tragará al mundo?