“La vida es corta, vivanla” La blanda respuesta de Tostao a los rumores sobre su nueva relación

En los últimos días, Tostao, cantante y exparticipante de MasterChef, se ha hecho tendencia en redes sociales por haber dado a conocer a su nueva novia. Después de varios años de matrimonio, el artista y Goyo decidieron ponerle punto final a su historia de amor. Sin embargo, esto no cerró las puertas a nuevas relaciones.

Los integrantes de ChocQuibTown, dieron a conocer que se separarían tras 20 años de estar juntos, en su momento informaron que era una decisión de mutuo acuerdo y que a pesar de esto seguirían haciendo parte de la banda y también con sus proyectos en solitario.

Recientemente, Tostao presumió a través de sus redes sociales a su nueva pareja después de que esta le diera el sí para ser su novia.

Después de esto, al cantante chocoano le han llovido cientos de malos comentarios y críticas, pues muchos aseguran que la mujer era la mejor amiga de Goyo. Situación ante la que Tostao no se quedó callado y respondió a quienes lo señalan.

“Me separé de mi esposa por mutuo acuerdo,han pasado 14 meses, solo mis amigos estuvieron cerca cuando la piña no estaba tan dulce, ahora que sonrío ustedes inventan historias y me tratan de lo peor,donde estaban cuando pasé por lo agrio. La vida es corta,vívanla” Escribió el artista en su Twitter.

Aunque muchas personas señalaron que al cantante le faltó dureza en su mensaje, muchos otros lo apoyaron “Están cuestionando es que supuestamente tu nueva novia era la mejor amiga de Goyo”, “Nadie tiene porqué meterse en la vida privada del otro”, “No se debería de normalizar, dar explicaciones de su vida privada por más “ famosos” que lleguen hacer”, “La importancia de mantener la vida íntima”, son algunos de los comentarios que escribieron los seguidores de Tostao, a modo de respuesta de su trino.

