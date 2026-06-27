- El imperio de negocios de Lionel Messi gracias a los millones del fútbol

Su fortuna supera los USD850 millones, producto de inversiones que arrancaron con los ingresos del balón, pero ya están en Hoteles, inmobiliarias y equipos de futbol

En noviembre de 2025, Lionel Messi se sentó en el American Business Forum y dijo algo que nadie esperaba escuchar de él. No habló de goles ni de títulos. Dijo que el fútbol tiene fecha de vencimiento y que, cuando llegue ese día, quiere estar listo para otra hacer cosa.

Agregó que ya está metido en ese mundo, de a poco, aprendiendo. El 10 argentino ya llevaba años construyendo, en silencio, un entramado de empresas que hoy vale entre 850 millones y mil millones de dólares, según estimaciones de analistas financieros y medios especializados.

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Esa fortuna no nació sola. Forbes lo ubicó segundo entre los deportistas que más ganaron en 2025, con 130 millones de dólares en total, de los cuales 70 vinieron de contratos comerciales y no de su salario como futbolista. Esa proporción importa. Significa que más de la mitad de lo que gana no depende de que su cuerpo aguante otro partido.

La arquitectura que sostiene todo tiene nombre: Limecu España 2010, holding constituido con las iniciales de su nombre completo, Lionel Messi Cuccittini. Desde ahí se administran los derechos de imagen, los contratos con Adidas y Pepsi y las demás licencias de marca. En 2023, la sociedad facturó 109 millones de euros, casi el cincuenta por ciento más que el año anterior. El negocio de ser Messi rinde más que muchas empresas medianas.

El patrimonio inmobiliario corre por otro carril. Rostower SOCIMI es la firma que agrupa sus activos en Europa: hoteles, oficinas, tiendas y propiedades residenciales. En 2023 dio el salto a cotizar en bolsa como REIT, con una capitalización de 223 millones de euros. No todo salió bien: en 2024 la empresa registró pérdidas de 7,5 millones de euros pese a facturar 7,1 millones. Sin embargo, perder en un año dentro de un activo que cotiza en bolsa no es lo mismo que perder el dinero. Es una apuesta de largo plazo y el capitán de la Selección Argentina lo sabe.

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Lo que sí produce con regularidad es la hotelería. A través de Explotaciones Rosotel, controla MiM Hotels, cadena cuyo nombre combina las palabras Majestic y Messi, operada por Meliá Hotels International. Los establecimientos están en Ibiza, Mallorca, Andorra, Baqueira y Sotogrande. Cada uno tiene una Suite Messi y exhibiciones de sus Balones de Oro. En 2024, esa unidad dejó beneficios por 5,7 millones de euros. Ahora la cadena prepara su entrada en Miami bajo un modelo que integra turismo deportivo con hospedaje de lujo.

En el fútbol, la estrategia también es de propietario, no de jugador. El 16 de abril de 2026 compró el cien por ciento del UE Cornellà, club catalán de quinta división con historia propia: por sus canteras pasaron Jordi Alba, Eric García y David Raya. El objetivo declarado no es el ascenso inmediato, sino la formación de jóvenes con proyección internacional.

En mayo de 2025 ya había fundado junto a Luis Suárez el Deportivo LSM en Canelones (Uruguay), club que arrancó en tercera división y que hoy tiene más de tres mil socios. En Argentina, Leones de Rosario FC, institución armada con su familia y presidida por su hermano Matías, debutó en 2026 en la Primera C. Además, cuando deje el Inter Miami, el contrato firmado con Jorge Mas le permite convertirse en accionista del club. Acciones, otra vez, en lugar de salario.

El mapa se extiende hacia la tecnología. Play Time Sports-Tech HoldCo opera desde San Francisco como fondo de capital de riesgo especializado en la intersección entre deporte y tecnología. Tiene participaciones en KRÜ Esports junto a Sergio Agüero y en Matchday.com, plataforma para digitalizar la experiencia del hincha en estadios. Además, 525 Rosario es su productora de contenidos audiovisuales, activa desde 2024.

Fuera del deporte y las pantallas, entró a la gastronomía con una cadena de restaurantes que en octubre de 2025 producía 80 toneladas de milanesas al mes desde plantas en Buenos Aires y Córdoba, con más de 70 locales entre Argentina, Uruguay y Estados Unidos. También lanzó Más+, su bebida de hidratación y L10 Wines, su línea de vinos.

Cuando le preguntan cuánto sabe de negocios, Messi dice que no sabe nada. Puede que sea cierto. Sin embargo, los números cuentan otra historia: la de alguien que entendió, mientras todavía podía jugar, que el mejor momento para construir algo que dure es antes de que el cuerpo deje de responder.

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