La barrida en presidencia del nuevo director del Dapre que justificó en el congreso: una nómina disparada en 595%  

La última directora Nhora Mondragón, ficha de Armando Benedetti y Juliana Guerrero contó con un presupuesto de 1,81 billones y tuvo 1019 personas dependiendo de ella

La última de los funcionarios a la cabeza del Dapre fue Nhora Mondragón, quien llegó a comienzos del año, recomendada por Armando Benedetti después de haberla vinculada al Ministerio del Interior como directora de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno. Llegó al Mininterior gracias a la confianza que le depositó Juliana Guerrero, quien era mano de derecha del Ministro Benedetti.

Mondragón venía de haber sido la sombra del alcalde Jorge Iván Ospina desde cuando fue gerente del Hospital departamental del Valle y luego en su primera administración en la alcaldía de Cali donde fue secretaria de gobierno.

Asumió la dirección del Dapre el 22 de enero de 2026, a donde llegó en reemplazo de Angie Rodríguez en medio de dificultades con el Presidente. Su gran respaldo fue Juliana Guerrero, su nombramiento se dio en un momento en el que la vallenata tenía influencia en el gobierno Petro, antes de caer desgracia y probársele sus irregularidades por sus títulos que un juez condenó el pasado 9 de septiembre. Esta fue la ruta para lograr el alto cargo.

Llegó en un momento crítico de las elecciones legislativas y presidenciales en las que la consigna era: asegurar el poder del Pacto histórico tanto en el Congreso como en la Presidencia. Y Mondragón actuó en consecuencia. No obstante, Cepeda perdió las elecciones presidencias y el Pacto Histórico 67 curules (sillas)

Arranco con un presupuesto de $1,81 billones en 2026, para el 2026 y en los 6 meses en que estuvo disparó la nómina como denuncio el nuevo director Carlos Ríos en el Congreso.

Antes de ella estuvieron en la dirección del Dapre: Mauricio Lizcano, Carlos Ramón González, Jorge Rojas, Laura Sarabia y Angie Rodríguez.

La revisión de la contratación del Dapre, que presentó Ríos en el Congreso como soporte para justificar el nuevo presupuesto y también explicar los recortes dio unos datos alarmantes, que son los contratos por prestación de servicios pasaron de $9.500 millones a $31.300 millones, un incremento de 228%, mientras la planta de personal creció de 844 a 1.019 cargos, los contratos de prestación de servicios crecieron 595% entre 2022 y 2026 y un presupuesto en 2026 de aproximadamente $1,81 billones en 2026.

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