- Petro cogió avión para recibir en Cannes el premio al video "Colombia País de la belleza" que se hizo en su gobierno

No se ahorró un peso en la pieza producida por Tornus, que hace parte de una estrategia que costó 28 mil millones y que le ha dado varios premios internacionales

La película empezó a hacer las maletas mucho antes de llegar a Cannes. Desde su lanzamiento, Descubre la diversidad de Colombia, el País de la Belleza ha ido saltando de festival en festival, pasando por los India Catalina —donde ganó a Mejor edición de no ficción— y por el Festival de Cine y Televisión de Nueva York, además del Gran Prix y el Oro en el Japan World’s Tourism Film Festival.

Detrás está Tornus Agency, una firma colombiana especializada en place branding y contenidos para destinos turísticos. Sus directivos Dago Ospina y David Ospina han contado que durante varios años estudiaron cómo promocionar el país sin recurrir a las fórmulas publicitarias convencionales.

Dago Ospina y David Ospina, los hombres detrás de “Descubre la Diversidad de Colombia, El País de la Belleza”, la pieza que será premiada en Cannes 2026.

La apuesta fue filmar desde los territorios y construir el relato alrededor de sus comunidades. La producción tuvo además un equipo audiovisual que obtuvo reconocimiento en los India Catalina: Felipe Prieto, Ángel Ruiz y Maicon Martelo fueron nominados por fotografía y edición, y la pieza “Un país que no he visto”, vinculada a esta campaña, ganó posteriormente el premio a Mejor Edición de No Ficción.

La idea era dejar de mostrar a Colombia como un álbum de playas y postales conocidas y poner en pantalla sus regiones, sus comunidades, sus sabores y esos lugares que normalmente quedan fuera del itinerario del turista. La producción audiovisual desarrollada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur y la agencia Tornus, fue seleccionada entre las ganadoras de los Cannes Corporate Media & TV Awards 2026 y recibirá uno de los Dolphin Trophies durante la ceremonia que se realizará en Cannes entre el 23 y el 24 de septiembre.

La ceremonia tendrá además un componente político. El expresidente Gustavo Petro confirmó que viajará a Cannes el 22 de septiembre para asistir a la premiación y anunció que estará acompañado por la exministra de Comercio, Industria y Turismo Diana Marcela Morales, quien estuvo al frente de la estrategia durante el gobierno anterior.

Petro ha atribuido a su administración la creación de la narrativa “Colombia, el País de la Belleza” y aseguró que la campaña que ahora llega a Cannes es resultado de esa apuesta.

El país que no estaba en los folletos y ahora triunfa en Cannes

La pieza parte de una escena sencilla: Colombia no se vende solamente mostrando paisajes. La campaña busca llevar al espectador hacia las personas, las comunidades, los saberes, la biodiversidad y los territorios que durante años quedaron por fuera de las rutas turísticas tradicionales.

La narrativa fue construida para mostrar el país como una experiencia cultural, natural y humana, más que como un inventario de destinos.

Un acordeonero toca en una calle de Cartagena, una escena de la cultura cotidiana que protagoniza la pieza, reconocida en Japón en abril de 2026 con el Gran Prix del cine turístico.

Dicho trabajo explica parte de la trayectoria que terminó en Cannes. En abril, la campaña ganó el India Catalina a Mejor Edición de No Ficción; en mayo fue reconocida en el Festival de Cine y Televisión de Nueva York como una pieza de storytelling de clase mundial; y en Japón consiguió los dos máximos reconocimientos de su circuito de cine turístico.

El mérito de la producción está precisamente en haber convertido una campaña de promoción turística en una pieza con lenguaje audiovisual propio. En vez de concentrarse únicamente en mostrar lugares, conecta paisajes con habitantes, tradiciones y formas de vida. La campaña fue presentada internacionalmente en FITUR 2026 y su despliegue se planteó para alcanzar nuevas audiencias y territorios que normalmente no aparecen en la publicidad turística convencional.

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Más de $14.000 millones en inversión para promover el turismo en Colombia

La película no está aislada de una estrategia de promoción mucho más amplia. Fontur y el Ministerio de Comercio han financiado durante el gobierno Petro proyectos de promoción, infraestructura y competitividad turística en las regiones. En febrero de 2026, por ejemplo, Fontur destinó $14.100 millones a 17 proyectos de promoción para la participación de Colombia en ANATO, con presencia de los 32 departamentos y un despliegue de 4.808 metros cuadrados. Ese monto no corresponde exclusivamente al documental, sino a ese conjunto de proyectos de promoción.

La dimensión de la estrategia es mucho mayor: reportes sectoriales sobre el lanzamiento internacional de la campaña señalaron una inversión cercana a $400.000 millones a través de Fontur para su despliegue, mientras que MinCIT informó que, entre agosto de 2022 y noviembre de 2025, Colombia había recibido más de 21 millones de visitantes no residentes.

Así llega “Descubre la diversidad de Colombia” a Cannes: no como una pieza aislada, sino como la parte audiovisual de una estrategia que durante cuatro años intentó cambiar la manera de contar el país. El 24 de septiembre, en la Riviera francesa, el equipo de Tornus y la delegación colombiana recibirán el Dolphin Trophy después de un recorrido que pasó por Cartagena, Nueva York y Japón y que convirtió una campaña turística oficial en una producción reconocida en varios de los escenarios internacionales especializados en cine, televisión y comunicación audiovisual.

Los mamos y su ritual de mambear hoja de coca son una práctica ancestral que la pieza incorpora para mostrar la diversidad cultural de Colombia. La campaña ganó en Nueva York en mayo de 2026 otro premio internacional.

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