El debut del embajador de De la Espriella en la ONU con un voto minoritario alineado con Trump contra Palestina

Reafirmando la posición de sus jefes presidente y canciller, Mauricio Gaona con Honduras, Panamá, Perú. y EEUU se abstuvo de avalar la presencia de Palestina en NY

El embajador de Colombia ante la organización de las Naciones Unidas (ONU), Mauricio Gaona, se abstuvo con otras tres naciones en la votación sobre la presencia de Palestina en la 81 Asamblea Anual. En una minoría radical sobre los 152 países que estuvieron a favor, Gaona dio una muestra de la política internacional del gobierno recién iniciado de Abelardo de la Espriella en relación con Washington.

El resultado fue contundente: 152 países votaron a favor, Estados Unidos, Israel y Paraguay lo hicieron en contra, mientras Colombia, Honduras, Panamá y Perú se abstuvieron.

La resolución aprobada permitirá que el Estado de Palestina participe en el debate general mediante una intervención pregrabada de su presidente, Mahmud Abás. El mecanismo se optó dado que Estados Unidos impidió que determinados representantes palestinos ingresen a Estados Unidos para participar presencialmente en las reuniones de Naciones Unidas.

Los Estados que respaldaron la iniciativa consideran que las restricciones estadounidenses vulneran el Acuerdo sobre la Sede, suscrito entre Naciones Unidas y Estados Unidos. Ese acuerdo establece las obligaciones que corresponden al país anfitrión para garantizar el acceso a la sede de la organización. Entre ellas la de facilitar la entrada y residencia de las delegaciones diplomáticas, los Estados miembros y los observadores para participar en las reuniones de la Asamblea General.

Washington sostiene que existen circunstancias vinculadas con seguridad, política exterior y otras consideraciones que permiten aplicar restricciones.

La segunda vez que el presidente palestino no intervendrá presencial

Este es el segundo año consecutivo que Abás no puede asistir presencialmente a la Asamblea General. Estados Unidos no otorga visas para entrar a la Asamblea General de la ONU en Nueva York,

Nahmud Abás sostiene una bandera palestina y tiene todo el poder en sus manos. (captura de pantalla)

La intervención de Mahmud Abás está prevista para el 24 de septiembre, después de que el representante palestino presente formalmente el mensaje en el recinto.

Washington le reprocha el incumplimiento de compromisos a favor de la paz en Oriente Medio y le achaca acciones" que apuntan a internacionalizar el conflicto israelí-palestino. Según la Casa Blanca, la Autoridad Palestina continúa pagando asignaciones a terroristas y glorificando actos de terrorismo y a los terroristas en declaraciones públicas.

El Departamento de Estado sostiene que la misión palestina ante la ONU, que solo tiene estatus de observador y no es miembro de pleno derecho del organismo, está exenta de las restricciones de visa.

La Autoridad Palestina, liderada por Abás, administra partes de la Cisjordania ocupada, mientras que la OLP actúa como representación oficial de los palestinos del mundo, incluidos los refugiados y la diáspora global. Abás representa ambas instituciones, , además de ostentar la presidencia del Estado de Palestina. Concentra todo el poder y está al frente de la OLP desde finales de 2004 , tras el fallecimiento de Yasir Arafat.

El voto cantado de Gaona en la ONU

El embajador Gaona emitió un voto en la ONU que dice mucho de la nueva política exterior

El voto de abstención de Gaona no equivale a un voto en contra. Sin embargo, en una decisión diplomática que sí constituye una posición que puede dar una señal de la política exterior el gobierno. Mauricio Gaona, presentó sus credenciales ante António Guterres el 9 de septiembre y este ha sido su debut. El voto señalado desde Bogotá no es de extrañar teniendo en cuenta las señales de cercanía del presidente De la Espriella a la línea del presidente Donald Trump. Hasta hubiera podido ser en contra, señalan observadores.

Los otros tres países que optaron por la abstención tienen en común con el gobierno de Abelardo de la Espriella que llegaron al poder en los últimos dos años de la mano de proyectos de derecha que buscan una relación estrecha con la Casa Blanca. Perú lo hizo en julio, cuando Keiko Fujimori asumió la presidencia tras las elecciones que siguieron al colapso del gobierno de Dina Boluarte. Honduras en enero, con Nasry Asfura al frente. Y Panamá, en 2024, bajo José Raúl Mulino, que ha convertido la cercanía con Washington en la columna vertebral de su política exterior desde el pulso por el canal. Todos ya hacen parte del que Trump llamaa “Escudo de las Américas”.

En apenas tres días de Gobierno, el presidente Abelardo de la Espriella dio las primeras señales y produjo uno de los giros más profundos de la política exterior colombiana desde 1991. El 8 de agosto, Colombia reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y congeló sus relaciones con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Dos días después reconoció la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán sirios.

El voto en la Asamblea General de la ONU es algo más que un voto. Es la línea por dónde irá Colombia en política exterior.

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