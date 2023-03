La arhuaca, embajadora en Bolivia, se une a la campaña para que la hoja de coca deje de ser ilegal

Dos de los nombramientos diplomáticos simbólicos, entre los realizados por el presidente Petro en su momento, han sido los de Leonor Zalabata Torres en la embajada de la ONU en Nueva York y el de otra líder arhuaca, Elizabeth García en Bolivia, un país con una relación histórica con la coca por su gran población indígena que logró incluso llevar a la Presidencia a su líder Evo Morales.

En un encuentro reciente en La Paz con el vicepresidente, David Choquehuanca, la embajadora colombiana, Elizabeth García Carrillo, abogada, especialista en Derecho Internacional Humanitario y Cooperación Internacional Intercultural, se refirió a las afirmaciones hechas por la vicepresidente colombiana Francia Márquez y explicó que vivir sabroso y vivir bien tienen qué ver con devolverle la dignidad a cada uno de los seres que habitan la tierra.

La diplomática colombiana no dudó en defender públicamente y sumarse a la lucha de Bolivia para desclasificar la hoja de coca que aparece como estupefaciente ilegal declarada en esta forma por Naciones Unidas. Así ha hecho la embajadora arhuaca Leonor Zabaleta en otros escenario internacionales. Esta semana, durante la Conferencia del Agua de Naciones Unidas, llamó la atención no sobre la sacralidad de la hoja de coca, sino sobre la necesidad de reconocer el agua como un derecho fundamental y garantizar un mínimo vital porque sin el líquido no se puede superar la pobreza, ni garantizar la seguridad alimentaria en el mundo.

