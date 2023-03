"Lo llevaron de paseo" la despachada de Carlos Antonio Vélez contra la selección por cuenta de Juanfer

El periodista no dudo en darle palo a la tricolor después de que desconvocaran al 10 del Junior ¿Para qué lo llevaron si estaba lesionado?

.Publicidad.

El jugador que encendió la polémica en torno a la selección Colombia para los amistosos de la gira asiática fue Juan Fernando Quintero. Días antes de la convocatoria, el futbolista no había jugado con el Junior de Barranquilla frente a Independiente Santa Fe, y se rumoreaba una posible lesión. Sin embargo, horas después tomó un avión directo a Corea del Sur y se unió, en vano, a la tricolor, pues no pudo jugar contra los asiáticos y después fue desconvocado. Las criticas no esperaron y Carlos Antonio Vélez se fue con todo contra Juanfer.

A través de su cuenta de Twitter, el periodista afirmó que era una falta de respeto que convocaran jugadores cuando no se tenía claridad sobre su estado físico; y también arremetió contra Juan Fernando Quintero, a quien trató de irresponsable. Vélez no se frenó en sus comentarios y hasta insinuó que en la selección Colombia todos se tapan con todos; y que a los consentidos, aun lesionados, los llevan de paseo a las convocatorias.

-Publicidad.-

| Vea también: La demanda que el Pibe y otra leyendas de la selección le metieron a Jesurún

Una vergüenza! Todos se tapan,se cubren y se arropan en detrimento de la verdad! Las viejas prácticas de 7 años con el cesado de Venezuela siguen vigentes. Se llevan a los “cercanos” de paseo.. lesionados,sin nivel para el fútbol actual o sin jugar! Y venimos de una eliminación! https://t.co/zJo3A2Fc5X — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) March 25, 2023

Publicidad.

Que pena molestar como diría la vecina pero a la @FCFSeleccionCol no se pueden convocar jugadores lesionados,q no estén jugando, q tengan procesos por violencia de género y otras, q estén fuera de forma física o q no puedan correr. El “voltaje” actual del fútbol saca a un montón! — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) March 25, 2023

Lo cierto es que, aunque el periodista a veces tenga salidas en falso, en esta ocasión tiene razón. No se puede entender cómo la Federación y el técnico Néstor Lorenzo fueron capaces de convocar a un jugador que tenia rumores de lesión, y más aun, hacerle los respetivos exámenes un día después del primer partido amistoso. En estas instancias, donde se tienen que buscar alternativas, no se puede perder un cupo en la selección Colombia.