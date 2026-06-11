- La apuesta multimillonaria de los nuevos dueños de la barranquillera Procaps

Los Minski son minoritarios de la nueva Sofgen Pharma y las riendas las tomo la brasilera Melissa Angelina con un producto estrella: las gomas nutricionales

Sofgen Pharma S.A. (anteriormente conocida como Procaps Group S.A.), la farmacéutica fundada en Barranquilla hace casi medio siglo, ha decidido apostar con fuerza por Funtrition.

Esta plataforma se especializa en el desarrollo y manufactura de gomas nutricionales, una categoría que ha ganado enorme protagonismo en la industria global de la salud y el bienestar debido a que los consumidores prefieren formatos más prácticos, atractivos y fáciles de incorporar a su rutina diaria.

Es precisamente en este segmento donde la compañía posee sólidas ventajas competitivas. El cambio de nombre a Sofgen Pharma se aprobó en una Junta General Extraordinaria el pasado 5 de diciembre, modificando la marca del holding (empresa matriz) debido a un registro de marca (trademark) en los Estados Unidos. No obstante, las operaciones, plantas de manufactura y el desarrollo de medicamentos de Procaps en Barranquilla y Bogotá mantendrán sus nombres operativos originales.

Reestructuración financiera y nuevo control accionario

Esta transformación se produce tras una inyección de capital privado en abril de 2025 por USD 130 millones (repartidos en USD 90 millones en acciones ordinarias y USD 40 millones en notas convertibles). Con esta transacción, un grupo de inversionistas chilenos asumió el control del 90 % del capital social, luego de una extensa disputa con los hermanos Minski, fundadores del laboratorio. Este grupo está liderado por el empresario chileno Alejandro Weinstein, quien ingresó como socio en 2021 y ahora se consolida como el principal accionista con más del 30 % de la participación.

Cabe recordar que las acciones de Procaps fueron suspendidas definitivamente del listado de Nasdaq el 17 de marzo de 2025, por el incumplimiento de las normas de cotización al no presentar a tiempo sus informes financieros periódicos ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Enfoque operativo y proyección de crecimiento

La actual CEO de Sofgen Pharma es la brasileña Melissa Angelini, radicada en Miami, quien venía desempeñándose como directora de relaciones con inversionistas de Procaps desde febrero de 2022. Angelini detalló que los nuevos fondos se han destinado a capital de trabajo, al desarrollo de plataformas de productos innovadores y a la inversión en plantas certificadas por la FDA (EE. UU.) y Anvisa (Brasil), con instalaciones estratégicas en Barranquilla, Bogotá, El Salvador, Brasil y Estados Unidos.

La ejecutiva indicó que el principal desafío actual no radica en la capacidad productiva, sino en la cohesión interna, por lo que define su gestión como un liderazgo cercano y orientado a su equipo de más de 4 000 empleados. Bajo la nueva estructura, Procaps Latam concentra el negocio B2C (la producción de medicamentos para pacientes en 11 países), mientras que la división CDMO fabrica para otras farmacéuticas en el mundo.

A pesar de la expansión, Colombia continúa siendo el motor principal de toda la operación. Dentro de este marco de transformación estratégica, Funtrition se perfila como la joya de la corona. Entre 2022 y 2026, la plataforma proyecta una notable tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 18,4 %. Este negocio representa una oportunidad única para que la compañía fortalezca su presencia en categorías de alto valor agregado y capture el crecimiento en una de las áreas más dinámicas y rentables de la industria global de la nutrición.

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