- La senadora y candidata del CD Paloma Valencia logró lo que Petro no pudo: tumbar al director de la Unidad de Víctimas

Petro pidió su remoción pero Adith Romero seguía atornillado por los congresistas Jairo Castellanos y Gustavo Moreno pero un mega contrato lo sacó

Desde hace semanas el Presidente Petro había ordenado el cambio en la Unidad de Víctimas donde las denuncias por contratación y nombramientos contra el político de Barrancabermeja, Adith Romero, aumentaban exponencialmente.

Llegó respaldado por los congresistas Jairo Castellanos y Gustavo Moreno, avalados por el partido En Marcha de Juan Fernando Cristo, llegó sin experiencia alguna con la tarea de fortalecer la estructura política del cuestionado santandereano Moreno con nombramientos y repartir contratos a manos llenas.

Hasta que la gota rebasó la copa. Los congresistas junto con el exalcalde Barrancabermeja Alfonso Eljach Manrique han formado una trinca que controla la política del puerto santandereano para cuyo propósito la dirección de la Unidad de víctimas, que inexplicablemente por su importancia y sensibilidad les entregó el gobierno Petro, les resultó muy funcional.

Adith Romero y Alfredo Eljach, exalcalde de

Barrancabermeja, uno de sus padrinos políticos junto a los dos congresistas de En Marcha

Pero fue la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien puso el dedo en la llaga. Denunció a Romero por haber firmado una asesoría jurídica por $112.455 millones sin permitir la actuación de empresas privadas que habrían podido ofrecer mejores ofertas económicas y técnicas.

El contrato fue adjudicado a la Corporación Colombia Digital, una entidad que, tal como aparece en su pagina web, no se dedica a cuestiones jurídicas sino a promover el desarrollo tecnológico del país. Según el contrato suscrito, la entidad tecnológica se iba a encargar de la atención presencial de solicitudes proyectada en 4.583.520 y de la atención telefónica y virtual proyectada en 7.222.231 solicitudes.

A éste se le sumaron otros tantos actos presuntamente irregulares como la firma que realizó en solo 24 horas, el 23 de enero de al menos 48 contratos según denuncia del periódico El Espectador, quien también señaló las presiones políticas que venía ejerciendo para asegurar la reelección de sus padrinos políticos.

Y para completar Romero se vio envuelto en diferentes cuestionamientos por hacer videos promocionando su emprendimiento de suplementos alimenticios, Omnilife, desde el despacho oficial con la camiseta de la entidad.

El Presidente Petro había estado de acuerdo con el regreso de Lilia Solano a la dirección, cuya hoja de vida fue publicada fugazmente en el portal de la Presidencia pero los sindicatos que tienen peso en la Unidad de Víctimas se habrían opuesto. Ella forma hoy parte de las listas al senado del Pacto Histórico.

Romero estuvo reacio a renunciar a pesar de que la solicitud hubiera llegado del Palacio de Nariño e incluso emitió un comunicado el 21 de enero de 2026 justificando el contrato hecho a dedo con Colombia digital con el propósito de fortalecer modelos de atención de estas solicitudes haciendo uso de la tecnología.

El comunicado de la Unidad no convenció a Mauricio Rodríguez Amaya, director del Departamento de Prosperidad Social, su jefe inmediato, firmó al día siguiente el Decreto 055 con el que Adith Romero fue declarado insubsistente. Fue encargado Breiner Osorio asesor del director de Rodríguez quien reemplazo a Gustavo Bolivar.

