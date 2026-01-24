Diez start-ups colombianas buscan abrirse camino en Chile ¿Cuáles fueron las escogidas?

La Caja de Compensación Compensar en cabeza de Carlos Mauricio Vásquez le apostó al talento tecnológico colombiano e impulso 10 iniciativas entre 261 postulados

Bajo la dirección de Carlos Mauricio Vásquez, Compensar ha dado un paso firme en su estrategia de internacionalización a través del programa Visionarios X-Tech Expande enfocado en expandir negocios a mercados como Chile, conectándolas con ecosistemas de innovación y capital, y ofreciendo herramientas de mentoría para la aceleración y crecimiento.

Vásquez como cabeza de Compensar realizó una alianza estratégica con la Cámara de Comercio e Industria Colombo Chilena, la entidad seleccionó a 10 startups afiliadas tras un riguroso proceso de curaduría que evaluó a 261 postulados.

A finales del año pasado, estas empresas participaron en la primera Misión Comercial a Chile, un mercado elegido por ser uno de los más dinámicos y maduros de la región, con el objetivo de iniciar conversaciones comerciales reales y facilitar una entrada gradual que minimice riesgos legales y operativos.

El balance preliminar de esta misión fue importante. Reportaron 64 citas de negocios confirmadas y expectativas comerciales que rondan los USD 1.3 millones.

Entre las empresas seleccionadas para este proceso destacan nombres como Leal Colombia, VAL Logistics, Widetech Group, Intelnova, Avisor Technologies, Prolibu Tech, Green Crop, Entrez Ingenieros Civiles, Softman y A&CI IT. Estos startups buscan seguir la exitosa senda de otras compañías colombianas que ya han logrado posicionarse en el país austral, como Rappi con su crecimiento exponencial en delivery y finanzas, Habi en el sector de proptech (bienes raíces), Addi en fintech, Platzi (edtech) y Bold (Fintech).

La elección de Chile como hub de expansión no es casual; el país ha sido pionero en el fomento del emprendimiento tecnológico global desde 2010 con la creación de “Start-up Chile”, la primera aceleradora pública del mundo. Este ecosistema maduro, que para 2024 contaba con 183 proyectos valorados en USD 5.400 millones, ofrece un entorno respaldado por capital de riesgo y un liderazgo indiscutible en conectividad en América Latina. Con esta iniciativa, Compensar reafirma su compromiso de consolidar un ecosistema de soluciones a la medida del sector productivo, conectando el talento local con las oportunidades globales.

