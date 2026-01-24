- El reto de los presidentes en Colombia de Renault y Toyota para que no se le bajen sus ventas a Ecuador

Juan Camilo Vélez tiene bajo su mando la fábrica de Sofasa, Hugo Martínez con Hino Motors y Augusto Chimento Toyota, todas golpeadas por el arancel del 30%

Además de marcas de consumo masivo como Colgate-Palmolive o Terpel, el sector automotriz también se vería seriamente afectado por la decisión del presidente ecuatoriano Rafael Noboa de imponer una tasa de seguridad del 30 % a las exportaciones provenientes de Colombia. A las marcas de vehículos, tanto livianos como pesados, se suman los repuestos automotrices, que también entrarían en este aumento arancelario que empezaría a regir a partir del 1 de febrero de este año.

La relación comercial entre ambos países, que supera los 1.600 millones de dólares anuales, confirma a Ecuador como el sexto socio comercial más relevante de Colombia. A esta cifra aporta de manera significativa Renault y su planta Sofasa, ubicada en Envigado. Según datos oficiales, esta compañía exportó US$30,8 millones, lo que representa una disminución del 6,3 % frente a 2024, cuando alcanzó US$32,9 millones. La empresa, hoy liderada por Juan Camilo Vélez, enfrenta un reto importante, pues desde hace varios años la planta antioqueña busca incrementar su volumen de exportaciones.

Actualmente, Renault Sofasa envía vehículos a mercados como México, Argentina, Perú, Bolivia y recientemente retomó operaciones en Venezuela. A esta operación se suma Hino Motors, marca dirigida en Colombia por Hugo Martínez, vicepresidente de la compañía. Esta empresa, dedicada al ensamblaje de vehículos pesados, exporta principalmente camiones de trabajo y buses a Ecuador, siendo una de las marcas más fuertes en ventas en el país vecino. Sus exportaciones alcanzaron los US$32,7 millones, con un crecimiento del 15,7 % frente a 2024.

Finalmente aparece Toyota, que exporta a Ecuador modelos como la Hilux y la Fortuner. Esta operación se realiza a través de Toyota Tsusho de Colombia, compañía dirigida por Augusto Chimenti Rodríguez, su gerente general. Durante 2025, las exportaciones de la marca alcanzaron los US$29,6 millones, lo que representa un crecimiento del 13,7 % frente al año anterior. Estas tres marcas se consolidan como las grandes protagonistas del sector automotor en exportaciones hacia Ecuador y serían de las más golpeadas por la nueva tasa.

Los repuestos, los otros protagonistas que sufrirán además de Renault, Hino y Toyota

Las autopartes también se han convertido en un actor clave dentro del comercio exterior. Según cifras oficiales del DANE, a noviembre de 2025 Colombia registró exportaciones de autopartes por US$222,74 millones, manteniendo una dinámica sostenida en el mercado regional.

Entre las empresas que se verían afectadas por la decisión de Noboa se encuentra Fanauto S.A.S., una compañía con más de 35 años en el mercado, presencia en Centroamérica, diez líneas de producto y relaciones comerciales con más de 25 marcas de vehículos. A esta se suma Mundial de Repuestos, otro actor clave en las exportaciones hacia Ecuador. Esta empresa colombiana lleva más de 20 años en el mercado y se encarga de distribuir partes para marcas como Chevrolet, Ford, Renault, Toyota, Volkswagen, Peugeot y Suzuki, entre otras.

Junto a estas compañías se suman más de 2.000 empresas que hoy participan activamente en la dinámica de exportación entre Colombia y Ecuador, y que también enfrentarían un escenario complejo si la medida arancelaria se mantiene.

