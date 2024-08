La apoteosis de Kamala

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

No creo exagerar cuando califico de “apoteosis de Kamala” a la convención nacional demócrata que eligió oficialmente a Kamala Harris candidata a la presidencia de los Estados Unidos de América para las elecciones del próximo 4 de noviembre. Lo digo porqué fue elegida por aclamación, sin tener que someterse al recuento de los votos de los delegados a la convención. El apoyo que le dio a Biden en su discurso bastó para que se omitiera el recuento de los votos de los delegados, la mayoría de los cuales participaron en la convención en representación de los caucus que habían votado por él en el curso de la actual campaña electoral. Se dio por bueno el traspaso de sus votos a Kamala y a otra cosa mariposa.

Pero, con ser importante este dato protocolario, no es sin embargo el que verdaderamente me mueve a calificar de apoteósica su proclamación como candidata a la presidencia. Ha sido el alud de discursos apologéticos de su figura en el seno mismo de la convención, entre los que destacaron, como no podía ser de otro modo, los de Michelle y Barack Obama, el mejor orador político con el que cuenta hoy el bipartidismo norteamericano. También me ha impulsado a hacerlo, los términos en los que el todopoderoso aparato mediático al servicio de los demócratas ha informado sobre la convención. Todos ellos laudatorios, todos ellos omitiendo cualquier noticia que pudiera empañar si quiera mínimamente el brillo de la convención, como podría ser las referidas a la represión de los mítines propalestinos celebrados en las puertas de la misma. O a la terminante exclusión de los demócratas de origen palestino en una convención en la que prácticamente estuvieron representados todas las minorías habidas y por haber en los Estados Unidos de América.

Pero la razón por la que en definitiva califico de apoteósica la proclamación de Kamala Harris es porque prácticamente todos los medios a los que me refiero la trataron y la tratan como si ya hubiera ganado las elecciones de noviembre. La dan por virtual ganadora apoyándose en el hecho de que las encuestas de opinión que manejan afirman que ha alcanzado a Trump e incluso está a punto de superarlo. A ella que hace apenas un mes tenía unos índices de popularidad más bajos que los muy bajos del presidente Joe Biden. ¿Qué otra cosa, distinta a un triunfo aplastante en noviembre, se puede esperar de este milagroso cambio de opinión del votante norteamericano? Apoteosis: celebración de un triunfo, en este caso anticipado.

El entusiasmo desbordante y desde luego las encuestas igual de desbordantes no cambian sin embargo ciertos hechos tozudos. El más destacado es que de ella, de su pensamiento y de su programa político el gran público apenas conoce nada. O solo conoce los que ha puesto en práctica Biden, de quien ellas es vicepresidente, y que por lo tanto vendrían a ser los suyos. Ella sin embargo se ha apresurado a declarar que, desde la presidencia, va a hacer algo distinto a lo que él ha hecho hasta ahora. Y para demostrarlo presentó a la convención un plan de gobierno que, supone un énfasis en las cuestiones sociales que intenta equilibrar la agenda Woke de los demócratas, la agenda que, a los tradicionales demandas de derecho al aborto y la igualdad de oportunidades, añade la exigencia de derechos de las minoría étnicas y sexuales, enmarcadas estas últimas en la sigla LGTBI+. La agenda que pone en primer lugar las cuestiones culturales y relega a un segundo o directamente al último plano las cuestiones sociales.

Kamala Harris es consciente de que es necesario el giro a lo social, si es que quiere realmente ganar la presidencia. No le basta conque se diga de ella que va a ser “la primera presidenta negra y con antepasados hindúes”. Tampoco haber elegido compañero de fórmula electoral a Tim Walz, actual gobernador del estado de Minnesota, cuyo estilo personal, orígenes sociales y trayectoria política le permitirán disputar el voto de la clase obrera blanca y empobrecida con J.D. Vance, el senador republicano que figura como vicepresidente en la fórmula de Trump. La situación efectiva de los trabajadores norteamericanos es hoy mala y tiende a empeorar. Los índices de desempleo han subido, al igual que el pago de las hipotecas, las medicinas y los servicios médicos, la pesada deuda estudiantil sigue allí -como el dinosaurio de Augusto Monterroso- y la inflación devora diariamente los ingresos de los asalariados. Hechos que la Trump no duda en aprovechar en su beneficio y los que Kamala ha respondido con un plan de choque de 7 puntos que, Matt Breunig, uno de los editores de la revista socialista norteamericana Jacobin, ofrece la evaluación critica que resumo a continuación. Él, por su parte, la resume en estos términos: “Algunas de sus ideas son buenas, otras son malas y la mayoría son mediocres”.

“Un subsidio de 25.000 dólares para quienes compran una vivienda por primera vez

Es una mala idea. Es injusta para quienes, incluso con el subsidio, no pueden permitirse comprar una vivienda y para quienes prefieren alquilar. Como se trata de un subsidio a la demanda sin ningún control de precios correspondiente, parte del dinero también se destinará a precios más altos de las viviendas, lo que anulará los objetivos de asequibilidad de la política.

Un crédito fiscal para la construcción de viviendas para principiantes

Es una mala idea. No hay absolutamente ninguna razón para creer que el principal obstáculo para construir más viviendas sea que no sea lo suficientemente rentable y que, por lo tanto, tengamos que endulzar la oferta con subvenciones públicas. Es simplemente un despilfarro de dinero.

Prohibición de la especulación con los precios de los alimentos y comestibles

No está claro qué significa esto. En un artículo del New York Times al respecto, Jim Tankersley escribe que “los funcionarios de la campaña de Harris no detallaron cómo se haría cumplir una prohibición de la especulación con los precios o qué conductas corporativas actuales se prohibirían si se promulgara”.

Limitar el gasto de bolsillo en medicamentos a 2.000 dólares

Es una buena idea, siempre que esté bien diseñada.

Un crédito fiscal de 6.000 dólares para los recién nacidos

Es básicamente una buena idea. A veces se le llama “bono por bebé” o “subvención por maternidad”. Lo ideal sería que no se diseñara como un crédito fiscal, sino como una subvención directa en efectivo pagada por la Administración del Seguro Social. Pagarlo como crédito fiscal generalmente significa que los padres no podrán acceder a él hasta principios del año posterior al parto, suponiendo que presenten la declaración de impuestos, lo que no hacen los padres más pobres.

Un crédito fiscal por hijo de 3.000 dólares

El crédito fiscal por hijo actual (CTC) es de 2.000 dólares por hijo. Tiene una fase de introducción que excluye a los niños más pobres y una fase de eliminación que excluye a los niños más ricos. Se paga en una suma global al final del año. Cuando se introdujo por un año en 2021 provocó entre otras cosas, que las personas pobres no recibieran el beneficio.

Aumentar los subsidios para los planes de seguro de salud individuales

Es difícil evaluar esta idea sin observar primero que toda la estructura de cómo hacemos el seguro de salud es tan increíblemente terrible que todo lo que cualquiera debería querer hacer es reformarla por completo. Pero parece que los demócratas están básicamente contentos con agregar gradualmente más y más subsidios para ayudar al porcentaje relativamente pequeño de la población que compra planes de seguro de las bolsas individuales”.

En cuestiones sociales, la montaña de Kamala parió un ratón.