La anécdota que Axl Rose habría contado sobre su último concierto en Bogotá cantando November Rain

.Publicidad.

En los últimos días, la modelo e influencer colombiana Natalia Ashba, estuvo hablando de sus proyectos actuales y de su carrera como cantante urbana que comenzó a desarrollar en los últimos años. En medio de la charla con el periodista Mateo Duarte reveló un dato que todo fanático del rock debería saber: Axl Rose de Guns N' Roses vivió un momento histórico cantando "November Rain" durante su último concierto en Bogotá.

La influencer recordó que en una ocasión coincidió con el intérprete de clásicos como "Welcome to the jungle" y "Don't cry" en un avión privado. Axl, como sabía que era ella colombiana, le contó que tenía un recuerdo muy bonito de su último concierto en nuestro país, porque justo en el momento en el que iba a cantar "November rain", otro de sus mayores éxitos, se largó un aguacero muy parecido al que ambienta el video original del tema.

..Publicidad..

Lo más impactante, según ella recuerda, es que ese concierto fue organizado en noviembre, mes al que hace alusión la letra de esta canción que es uno de los mayores éxitos de la legendaria agrupación de rock estadounidense. Así que por esa razón, Axl Rose habría confesado tener recuerdos muy bonitos de su paso por Bogotá.

...Publicidad...

| Le puede interesar: Con un garrote Julio Correal espera a los Guns N' Roses

¿Cómo se enteró Natyashba de esta anécdota con Axl cantando "November Raín en Bogotá?

Natalia Henao (ahora Ashba) es una modelo pereirana que desde pequeña se mudó a Europa, primero a la ciudad italiana de Trento y luego a la capital, Roma. Allí conoció a su esposo, Daren Jay Ashba, quien es famoso por ser empresario en el ambiente del rock y guitarrista de Sixx: A.M..

....Publicidad....

Un proyecto musical creado en 2007 por Nikki Sixx, el bajista de la icónica agrupación de rock Motley Crue, su esposo también ha tocado con Guns N' Roses en algunas giras, razón que explica la cercanía entre la familia Ashba con Axl Rose.

Además de su exitosa carrera como modelo, con reconocimientos incluidos, y creadora de un conocido blog de moda, Natyash (nombre artístico de cantante) lanzó hace pocos meses su disco debut Peligrosa. En el que se destacan canciones como "Peligrosa", "Te va a doler" o "Rockstar".