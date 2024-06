El maltrato a Piedad Bonnet en la Feria Internacional del Libro de Quito

Por: Aitor Arjol Bermejo |

junio 17, 2024

La poeta colombiana Piedad Bonnet, recientemente galardonada con el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, expresó su malestar por el maltrato sufrido en la Feria Internacional del Libro de Quito-2024 que se celebra en la capital de Ecuador.

"Estoy un poco desesperada (...) porque estoy no me lo esperaba. Yo vengo con una bronquitis, que subí al avión con la última terapia respiratoria (...) Y si mañana está igual, casi que siento que he perdido el tiempo en venir".

Piedad se expresó en tales términos, en el acto de su presentación durante el fin de semana, con el correspondiente bochorno para los organizadores de la Feria Internacional del Libro de Quito.

Al respecto, Pablo Salgado, reconocido profesional de los medios de comunicación y una las voces más respetables en materia cultural, ofreció más detalles sobre lo ocurrido.

"Lamentablemente, una vez más, las salas son inadecuadas ya que, por la pésima acústica del recinto, no se escucha y se produce una gran interferencia con el sonido de la sala contigua.Y peor realizar un acto en el Stand Colombia, pues está en medio de todo el ruido. Y justo ahí, se había programado el acto (...) con la poeta colombiana Piedad Bonnett" declaró Salgado, con la consecuencia inevitable de que fuera imposible realizarlo.

Si bien se buscó otra sala, el sonido resultaba igual de incómodo e inadecuado, de forma que no se podía escuchar absolutamente, de ahí que Bonnet, visiblemente molestar, anunciara que no podía"competir con la sala de al lado" y se negó tajantemente a continuar con el acto.

Salgado añade más datos al contexto: "los productores intentaron cambiar el sonido pero fue imposible. Y no quedó más que, en medio del malestar del público asistente, solicitar el Auditorio de la planta alta para poder realizar el acto. Pero el Auditorio estaba ocupado, con un evento musical de la Universidad de las Américas, casi sin público. Terminó el evento musical, y quedó libre el lugar para iniciar la entrevista y lectura de poesía con Piedad Bonett. Y al fin, luego de una hora, pudo iniciarse; con poco público y en un auditorio sin sillas".

Se da la circunstancia agravante de que Piedad Bonnett es una de las figuras indiscutibles y de mayor presencia en la poesía iberoamericana, sobre todo después de resultar acreedora del Premio Reina Sofía de poesía, y en mayor medida porque Colombia asiste al referido evento como país invitado.

En ninguna feria o múltiples encuentros internacionales de gran envergadura donde Bonnet ha asistido hasta el momento, consta semejante maltrato hacia su persona.

El siguiente extracto de vídeo evidencia la reacción de Piedad Bonnet ante los organizadores de la Feria Internacional del Libro de Quito:

https://www.facebook.com/LetrasNomadas/videos/1179160110195100