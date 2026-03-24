- La amarga salida de Ricardo Orrego tras más de 20 años en Noticias Caracol

Con menos de 30 años y un recorrido aún corto en medios regionales, Ricardo Orrego llegaba a su primera emisión en Noticias Caracol a comienzos de los años 2000. Su aterrizaje tenía un propósito claro: reforzar el equipo de Gol Caracol. En ese inicio, una figura clave fue Javier Hernández Bonet, quien lo orientó en sus primeros días frente a cámara y ayudó a calmar los nervios de un joven que llegaba como promesa.

Dos décadas después, ese mismo periodista se despide del canal que se convirtió en su casa. Su salida marca el cierre de una etapa de más de 20 años en la televisión nacional, donde logró consolidarse como uno de los rostros más reconocidos del periodismo deportivo en Colombia.

El manizaleño inició su carrera en 1992 en Telecafé, donde comenzó a construir el camino que lo llevaría a los grandes medios. Allí fue presentador del Noticiero TVA, una vitrina que le dio visibilidad en la región. Apenas tres años después, dio el salto a escenarios más amplios como UNC Noticias, además de integrar espacios como Noticiero Nacional y En Vivo 9:30.

Su crecimiento coincidió con un momento clave en la televisión colombiana. En 1998, Caracol Televisión inició su etapa como canal privado tras recibir la licencia oficial, junto a RCN Televisión, donde ya figuraban nombres como Jorge Alfredo Vargas. Ese nuevo escenario abriría la puerta para que Orrego se posicionara en una de las plataformas más influyentes del país.

Javier Hernández Bonet junto a Ricardo Orrego.

Desde entonces, se convirtió en pieza clave de Gol Caracol, participando en múltiples coberturas deportivas y ganándose el reconocimiento de la audiencia. Su trabajo lo llevó incluso a ser nominado en los Premios India Catalina 2017 como Mejor Presentador de Deportes. Con el paso del tiempo, asumió mayores responsabilidades hasta convertirse en jefe de deportes de Noticias Caracol y sumarse también a Blu Radio.

Del reconocimiento a la polémica: el abrupto final de Ricardo Orrego en Caracol

Sin embargo, su trayectoria dio un giro inesperado en 2026. En medio de una serie de denuncias que sacudieron a Noticias Caracol, Orrego fue mencionado como uno de los “presuntos” implicados en casos de acoso sexual dentro del canal.

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La situación escaló rápidamente y, el 24 de marzo, se conoció que tanto él como Jorge Alfredo Vargas habrían terminado su vínculo laboral con el canal. Así se cerró una relación de más de dos décadas, en medio de una controversia que tomó por sorpresa a la audiencia.

La noticia generó impacto no solo por la salida en sí, sino por el momento en el que ocurre. Orrego era considerado una de las figuras clave de Gol Caracol de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, especialmente por su presencia constante en las transmisiones de la Selección Colombia.

Comunicado de Caracol Televisión.

De esta manera, el periodista que llegó como una promesa y terminó convertido en referente del periodismo deportivo, se despide en medio de la polémica. Un cierre abrupto para una carrera que, durante años, estuvo marcada por la cercanía con la audiencia y la presencia en los eventos más importantes del fútbol mundial.

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