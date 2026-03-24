El actor que dio vida a Michel fue visto últimamente muy cercano al elenco de la famosa serie que este año estrena nueva temporada

Patrick Delmas volvió a quedar en el centro de la conversación entre seguidores de Betty la fea. Su nombre reapareció tras ser visto junto a una parte del elenco, lo que desató preguntas sobre su posible regreso a la historia. La duda se instaló de inmediato: ¿Michel Duanell volverá o no a la nueva etapa de la serie?

Durante una conversación reciente, el actor evitó confirmar cualquier participación directa. Ante la pregunta sobre su presencia en el proyecto, respondió con gestos y evasivas. “No te puedo contar nada”, dijo, al referirse a los proyectos en los que está involucrado actualmente.

Patrick Delmas y su posible regreso a Betty la fea

Delmas sí confirmó que estuvo en un encuentro social con miembros del elenco. Explicó que su presencia no estaba ligada necesariamente a una grabación, sino a relaciones personales construidas durante años. “Jorgito es un amigo mío de toda la vida”, señaló al referirse a Jorge Enrique Abello.

El actor también se refirió al impacto que ha tenido la serie a lo largo del tiempo. Reconoció que el fenómeno sigue vigente décadas después de su éxito inicial, y que los seguidores envían constantes mensajes de admiración desde distintos países.

Su personaje, Michel Duanell, apareció en la historia original como una alternativa sentimental para Beatriz Pinzón. Aunque su participación estaba pensada inicialmente para pocos episodios, terminó extendiéndose.

Un papel que iba a durar apenas cuatro capítulos terminó convirtiéndose en una presencia de casi 40 episodios. Esa permanencia lo posicionó como uno de los personajes secundarios más recordados de la producción.

Los personajes que regresan a la nueva temporada de Betty, la fea

La nueva entrega de Betty la fea: la historia continúa forma parte del catálogo de Prime Video para 2026. La producción es desarrollada por Estudios RCN y ha sido presentada como uno de los contenidos latinoamericanos más vistos dentro de la plataforma.

Entre los datos confirmados está el regreso de algunos personajes. Se anunció la reaparición de Román, interpretado por Diego Cadavid, así como la inclusión del personaje del doctor Antonio Sánchez, a cargo de César Mora.

También se confirmó la llegada de nuevos actores y cambios en la escenografía de Ecomoda, que ahora tendrá una estética renovada con predominio de tonos blanco y marfil.

Hasta ahora, dentro de la información oficial presentada, no aparece el nombre de Patrick Delmas en el elenco confirmado.

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