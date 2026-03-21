- La campaña que impulsan Yepes, Córdoba y Mondragón para que la Selección Colombia no esté sola en su revancha en EE.UU.

Tras un Mundial 1994, a donde se llegó como favoritos, pero se convirtió en una mala experiencia, ahora se busca pasar la página con la ayuda de todo el país

Treinta y dos años después, Colombia vuelve a Estados Unidos con una historia que aún no se ha cerrado del todo. El recuerdo de 1994 sigue presente en la memoria colectiva: una selección que llegó como favorita, derrotas inesperadas ante Rumania y el equipo local, y un episodio que marcó para siempre al país, el autogol de Andrés Escobar. Aquel Mundial terminó en primera ronda y dejó una herida que trascendió lo deportivo. Meses después, la muerte de Escobar convirtió ese capítulo en uno de los más dolorosos en la historia del fútbol colombiano.

Hoy el contexto es distinto, pero el escenario es el mismo. La Selección Colombia regresa a territorio estadounidense con la intención de reescribir su paso por un Mundial en ese país. No se trata solo de resultados, sino de la posibilidad de cerrar un ciclo pendiente y transformar un recuerdo adverso en una experiencia distinta. El equipo llega con una narrativa que busca dejar atrás el peso del pasado y asumir el presente con otra mirada, más consciente de lo que representa vestir la camiseta nacional.

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En ese camino, el impulso no viene únicamente desde lo deportivo. Alrededor del equipo ha comenzado a tomar forma una movilización que apunta a reconstruir el vínculo entre la selección y sus hinchas. La campaña “Volvamos en familia, es nuestra segunda oportunidad” propone precisamente eso: convertir el regreso a Estados Unidos en un acto colectivo, en el que la afición tenga un papel activo en la manera como se acompaña al equipo.

La iniciativa toma como referencia una de las tradiciones más visibles del fútbol mundial: los tifos. Estas grandes banderas, habituales en estadios de Europa y Sudamérica, han servido durante décadas para expresar identidad, rendir homenaje o enviar mensajes que van más allá del juego. No son solo piezas visuales, sino formas de representación colectiva que condensan emociones compartidas.

En este caso, la propuesta busca trasladar esa tradición al contexto colombiano. Los hinchas pueden participar dejando mensajes de apoyo, unión y esperanza que serán integrados en un gran tifo. La idea es que esa bandera reúna miles de voces en un solo símbolo, capaz de acompañar a la selección en la tribuna durante el partido frente a Croacia en Estados Unidos. La convocatoria está abierta hasta el 24 de marzo y pretende recoger mensajes que reflejen no solo expectativas deportivas, sino también una intención de reconciliación con el pasado.

A lo largo del tiempo, este tipo de expresiones ha demostrado que el fútbol puede funcionar como un espacio de encuentro. Las banderas gigantes que se despliegan en los estadios suelen contener historias, nombres, recuerdos y consignas que conectan generaciones. En ese sentido, el tifo que se prepara para este partido busca convertirse en una pieza que represente a un país entero, más allá de los once jugadores en la cancha.

El proyecto también ha convocado a figuras que han sido parte de distintos momentos del fútbol colombiano. Nombres como Francisco Maturana, Óscar Córdoba, Faryd Mondragón y Mario Yepes se han sumado a esta iniciativa que conecta épocas diferentes bajo una misma idea: acompañar al equipo en un momento que puede redefinir su relación con la historia reciente.

La participación de estos referentes aporta una dimensión adicional. No solo representan logros deportivos, sino también procesos que han marcado a la selección en distintas etapas. Su presencia en esta campaña refuerza la idea de continuidad y de memoria, pero también de cambio.

Detrás de esta propuesta está la marca Buchanan’s, que impulsa la campaña como parte de su vínculo con el torneo y con el público colombiano. Sin embargo, el foco de la iniciativa está puesto en la construcción de un mensaje colectivo que trascienda lo comercial y logre instalarse en la conversación de los hinchas.

El regreso a Estados Unidos aparece así como una oportunidad para resignificar un episodio complejo. No se trata de borrar lo ocurrido en 1994, sino de darle un nuevo sentido a partir de lo que viene. La selección tendrá nuevamente la posibilidad de competir en el mismo país donde vivió uno de sus momentos más difíciles, pero esta vez con una narrativa distinta, acompañada por una afición que busca estar presente de otra manera.

Cuando el balón vuelva a rodar en ese territorio, el contexto será otro. Habrá nuevas caras en la cancha, otra historia en juego y una intención clara de avanzar. La expectativa no gira únicamente alrededor de los resultados, sino de la capacidad de convertir ese regreso en un punto de inflexión.

Colombia vuelve al mismo lugar, pero no es el mismo equipo ni el mismo país. La diferencia está en la forma de asumir lo que viene: con la intención de cerrar una historia inconclusa y abrir una nueva etapa en la que el fútbol vuelva a ser un espacio de encuentro.

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