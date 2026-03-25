- El tío matemático de Iván Cepeda, un discreto profesor que acaba de ganarse el premio al mejor del país

Hermano de su mamá Yira Castro, quien murió de 39 años, Iván Castro Chadid no siguió el camino de la política en una familia de militancia comunista

Fue el propio candidato a la Presidencial de Colombia por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien divulgó el reconocimiento que la Academia de matemáticas le hizo a su tío Iván Castro Chadid, como el matemático del año.

MI TÍO IVÁN



Este es mi tío Iván Castro Chadid, una de las figuras más valiosas de las matemáticas en nuestro país. Profesor universitario y destacado investigador científico. Ha sido galardonado este año con el Premio Nacional de Matemáticas, ‘José Celestino Mutis’ que otorga… pic.twitter.com/hPfejqfAKC — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) May 27, 2025

Hermano de su mamá Yira Castro, quien murió a los 39 años, cuando su hijo mayor tenía 19 años, Iván Castro Chadid tomó una ruta distinta, a la academia. Pertenecientes a una familia de cinco hijos, de origen sucreño y ascendencia árabe por el lado materno, Chadid, donde se respiraba política e ideas de izquierda.

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El padre Gustavo Castro, militante del Partido Comunista Colombiano (PCC) e integrante del Comité Ejecutivo Central del mismo, influyó en su hija Yira, líder en las Juventudes Comunistas –JUCO- desde muy joven

y ascendió a posiciones de dirección en el Partido Comunista donde conoció a Manuel Cepeda, doce años mayor que ella, con quien se casó y tuvo a sus dos hijos Iván y María. Fue reportera de Voz Proletaria y alcanzó a ser elegida concejal de Bogotá, un año antes de morir. La historia de su hermano Iván, el tío del candidato presidencial por el Pacto Histórico es distinta. Su vocación fue académica dentro de la que se dedicó a la matemática con 35 publicaciones y texto de importancia como Un Paseo Finito por lo Infinito y El Arte de Razonar.

Enseñar ha sido su pasión, fue director del Departamento de Matemáticas de la Universidad Javeriana durante 23 años. Entiende la docencia como un ejercicio de transparencia donde el maestro se desnuda ante su audiencia, dejando traslucir sus valores transmitiendo su pasión por la materia. Más de 24.000 alumnos han pasado por sus aulas, sumando su paso por la Universidad Nacional y la Javeriana. Para Castro, esta relación ha sido bidireccional: “Todos mis estudiantes me han enseñado a ser profesor, porque la mejor manera de aprender es enseñar”. Incluso usa anécdotas cotidianas, como su aversión a la berenjena, para encontrar nuevas rutas didácticas que permitan explicar lo complejo.

Iván Castro Chadid, recibió uno de los premios más importantes que entrega la Sociedad Colombiana de Matemáticas llamado ‘José Celestino Mutis’. Este se otorga a los profesores de matemáticas que se destacan por su labor profesional y por su contribución fundamental al desarrollo de esta ciencia en el país.

El galardón, reconoce una vida dedicada a una ciencia que es columna vertebral del desarrollo de los estudiantes. La noticia lo sorprendió en su hábitat natural: el salón de clase, cuando al otro lado de la línea recibió la llamada desde México, el Dr. Luis Moreno Almeida, director del Departamento de Matemáticas del Cinvestap, le confirmaba que era el nuevo galardonado.

“Quedé loco, porque no lo sabía”, relata el profesor de 75 años, quien lleva 53 años ininterrumpidos formando profesionales. La disciplina detrás del tablero Castro Chadid es descrito por sus pares como un hombre de metas claras y pensamiento estructurado. Sin embargo, su verdadera influencia radica en una filosofía pedagógica que desafía la rigidez tradicional de los números: el respeto absoluto por el estudiante.

Los colegas le dieron el aplauso que su trayectoria merecía

Durante la entrega del premio en la ciudad de Pereira, en el marco del XXIV Congreso de Matemáticas, las palabras del profesor Arnold Oostra resumieron el sentir de la comunidad científica: “Iván Castro es una leyenda viviente... uno de esos gigantes sobre cuyos hombros he tenido el privilegio de empinarme para vislumbrar un horizonte más amplio”.

Se le reconoció no solo por su saber, sino por su disciplina excepcional y su compromiso inquebrantable con la socialización del conocimiento. Lejos de pensar en el retiro, el profesor Iván Castro Chadid tiene cuerda para mucho tiempo, decidido a seguir prroduciendo contenido en su canal de YouTube y publicando libros. Link del canal de YouTube del profe:

Para él, la labor continúa mientras haya una ecuación por resolver o un estudiante por inspirar. Como suele decir citando a Einstein: “la matemática es la poesía de las ideas lógicas”. Ha hecho de su carrera en la docencia una forma de vida que su sobrino Iván el candidato presidencial que lidera las encuestas, le hizo pausa a su discreción con su vida privada y familiar para homenajear a su tío, el matemático.

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