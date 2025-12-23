El Banco de Bogotá la joya de la corona del Grupo Aval tomará aún más fuerza con una sorprendente movida

Luis Carlos Sarmiento G quien preside la junta del holding acompañó la decisión de adquirir el portafolio de personas naturales de Itaú en Colombia y Panamá

El Banco de Bogotá, entidad líder y la más antigua del Grupo Aval, propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, y cuya junta está presidida por Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez quien le entregó la Presidencia operativa a la exministra María Lorena Gutiérrez alcanzó un acuerdo estratégico para adquirir el portafolio de clientes del negocio de personas naturales del Banco Itaú en Colombia y Panamá. La entidad financiera brasilera lleva muchos años arraigado en el país y su presidente actual es Jorge Villa quien fue designado por la junta en marzo pasado en reemplazo del brasilero Baruc Saéz, antiguo CEO-

Esta operación, que se alinea con la estrategia de crecimiento y diversificación del tercer banco más importante del país por utilidades, contempla la transferencia de activos y pasivos vinculados a cerca de 267.000 clientes. Se estima que este movimiento representa aproximadamente $6,5 billones en créditos de consumo y vivienda, además de unos $4,1 billones en depósitos.

Con la aprobación de esta transacción, el Banco de Bogotá incrementaría su participación de mercado en un 1,7% tanto en cartera de consumo como en depósitos de personas naturales, sumando además un 2,6% en la cartera de vivienda. Estas cifras refuerzan la solidez de la entidad dentro del sector financiero colombiano. Es importante precisar que la transferencia formal de los clientes y sus productos solo se hará efectiva tras el cierre definitivo de la operación; mientras tanto, Itaú Colombia continuará operando sus canales de atención y servicios sin ninguna modificación.

Por su parte, el gigante financiero brasileño Itaú (creado en 2008 tras la fusión del Banco Itaú y Unibanco para convertirse en el banco más grande de Latinoamérica) ha decidido reenfocar su estrategia en la región.

El control de esta organización reside en el holding Itaú Unibanco, influenciado por las familias fundadoras Setubal, Villela y Moreira Salles. Bajo esta nueva visión, Itaú Colombia se concentrará exclusivamente en la banca empresarial y corporativa, apostando por la tecnología y la digitalización para fortalecer su presencia en nichos de mayor rentabilidad y diferenciación en el mercado latinoamericano.

