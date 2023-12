La afamada actriz de Hollywood que perteneció al ejército israelí y ahora defiende sus acciones

.Publicidad.

Comprender a fondo porque la guerra entre Israel y Palestina ha escalado tanto, es un asunto bastante complejo. No sólo porque exige entender a fondo la historia de ambos territorios y cuánto tiempo llevan asentados en el lugar que disputan, sino porque es un debate que invita a conocer cómo ha sido la relaciones entre ambas partes desde 1948. Año en que, después de la finalización de la guerra mundial, se creó el Estado de Israel.

El histórico conflicto de Israel y Palestina es uno de los más complejos y prolongados del mundo. Se originó a mediados del siglo XIX, cuando el movimiento sionista –que defiende la necesidad de crear un Estado para el pueblo judío– propuso la creación de una región entonces habitada por árabes musulmanes y cristianos. La oposición de los palestinos y los países árabes vecinos a este proyecto desencadenó una serie de guerras, revueltas y negociaciones que han marcado la historia de Oriente Medio.

Gal Gadot vivió la guerra de primera mano, porque cuando tenía 20 años hizo el servicio militar obligatorio israelí, con lo que tuvo que vivir en carne propia las acciones terroristas de Hamás. Una grupo islamista y extremista de origen palestino que no reconoce a Israel como estado y busca la destrucción de dicho país.

En una guerra que ha tenido víctimas inocentes en cada uno de estos territorios que la disputan, las declaraciones de Gal Gadot han tenido respuestas tanto favorables como desfavorables en sus redes sociales.

Gal Gadot, la mujer que muchos consideran una heroína en películas y en la vida real

Nacida el 30 de abril de 1985 en Petaj Tikva, Israel, es hija de una profesora llamada Irit y un ingeniero llamado Michael. Se crió en un entorno familiar judío e israelí, junto con su hermana menor, Dana, quien hace dos años se casó con Omer Eshed, un directivo de una de las compañías más importantes de reciclaje de residuos electrónicos de Israel.

Tiene ascendencia polaca, austriaca, alemana y checa por parte de su madre, cuyos padres fueron sobrevivientes del Holocausto. Según sus propias declaraciones, sus padres eran muy niños cuando tuvieron que vivir estas atrocidades.

Desde pequeña, Gadot mostró interés por el baile y la belleza. A los 18 años, ganó el título de Miss Israel 2004 y representó a su país en el concurso de Miss Universo, aunque no llegó a la final. Años más tarde explicaría en una entrevista de Rolling Stone, que ella sabía que no quería ganar este certamen mundial, que era demasiada responsabilidad.

A sus veinte años cumplió con el servicio militar obligatorio en las Fuerzas de Defensa de Israel, donde trabajó como instructora de combate. Luego, estudió Derecho y Relaciones Internacionales en el Centro Interdisciplinario de Herzliya, donde se graduó con honores. Mientras estudiaba, Gadot inició su carrera como modelo y actriz. Apareció en varias campañas publicitarias de marcas como Gucci, Revlon, Reebok y Huawei, y ha sido la portada de revistas como Vanity Fair, Vogue y Glamour.

Su primer papel cinematográfico internacional fue el de Gisele Yashar en Fast & Furious (2009), un personaje que repitió en las secuelas de la saga. También participó en otras películas como Batman Vs. Superman, Shazam y Wonder Woman. También participó en una sesión de fotos para la revista Maxim, junto con otras mujeres del ejército israelí, que causó sensación en los medios.

En 2016, Gadot alcanzó la fama mundial al interpretar a Diana Prince, más conocida como Wonder Woman, en Batman v Superman: Dawn of Justice, junto con Ben Affleck y Henry Cavill. Su actuación fue elogiada por la crítica y el público, que la consideraron el mejor aspecto de la película. Al año siguiente, protagonizó la película en solitario de Wonder Woman, dirigida por Patty Jenkins, que fue un éxito de taquilla y de crítica, convirtiéndose en el debut cinematográfico más visto de una directora mujer. Gadot también apareció como Wonder Woman en Justice League (2017), Wonder Woman 1984 (2020) y Zack Snyder’s Justice League (2021).

Además de su papel como superheroína, Gadot ha participado en otras películas de acción, como Triple 9 (2016), Criminal (2016) y Red Notice (2021), así como en comedias, como Keeping Up with the Joneses (2016) y Ralph Breaks the Internet (2018), prestando su voz para el personaje de Shank. También ha producido algunas de sus películas, como Wonder Woman 1984 y Agente Stone (2023), de Netflix.

En su vida personal, Gadot está casada desde 2008 con el empresario inmobiliario israelí Yaron Varsano, con quien tiene tres hijas: Alma, Maya y Daniella. La pareja poseía un hotel de lujo en Tel Aviv, que fue vendido por 26 millones de dólares en 2015.

Gadot es una defensora de los derechos de las mujeres y las niñas, y ha apoyado causas como el movimiento Me Too.