La actriz venezolana que quiso dejar a Ana María Orozco sin su papel de 'Betty, la fea'

Betty, la fea es sin duda alguna, la novela más popular del país. Sus números y múltiples versiones son una gran prueba de esto. Pasan los años, pero esta historia no pierde vigencia e incluso, con el tiempo se van conociendo datos desconocidos de esta historia. Actores han revelado que ciertas escenas no fueron de su agrado. Inclusive, se ha conocido que ciertos actores tuvieron competencia para poder tener su papel. De hecho, no muchos lo sabían pero esto incluso llegó a pasar con el papel de la protagonista. Así es, tal parece que otra actriz también estuvo por ganar el casting de Beatriz Pinzón, antes que Ana María Orozco.

La actriz que le pudo quitar el papel a Ana María Orozco en Betty, la fea

Hoy en día es imposible ver a otra mujer dándole vida a la icónica Beatriz Pinzón. Lo hecho por Ana María Orozco fue maravilloso y es muy difícil que otra persona haga una interpretación similar a la de ella. Sin embargo, la mujer tuvo una dura competencia, alguien que incluso pudo haberle quitado su papel en Betty, la fea. Quien dio a conocer este dato fue el maquillador de la actriz, quien le daba ese toque físico único al personaje. Cuenta él que junto a Ana María, hubo una actriz que también convenció con su casting. Esto por supuesto ha generado gran sorpresa entre los seguidores de esta novela del Canal RCN.

Ana María Orozco, la actriz elegida para ser la protagonista en 'Betty, la fea'.

La persona con la que compitió Ana María Orozco fue Elaiza Gil, una reconocida actriz venezolana. De hecho, según comentó el maquillador, quien realmente habría ganado el puesto fue ella y no la colombiana. Aún así, cuenta él que a la mujer la habrían descartado y nunca supo las razones de esta decisión. Vale la pena mencionar que durante una entrevista Elaiza Gil confirmó este duelo que tuvo con Ana María. Esto lo mencionó durante una entrevista que dio a Hispano TV. Una anécdota curiosa y que habría cambiado por completo a Betty, la fea.

Pero así son los designios del destino, caprichosos y al final fue una decisión, quizás acertada, quien sabe. Sin embargo, lo hecho por Ana María Orozco en la novela, fue magnífico. Es por eso que hay gran emoción por verla de nuevo en la pantalla, dándole vida su papel más icónico.

