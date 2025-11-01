La abogada de Emilio Tapia que no pudo evitar que el condenado contratista fuera detenido

La penalista Diana Muñoz Castellanos graduada en la U Militar Nueva Granada deberá defender a su cliente frente a la decisión sin apelación de un juez de Bogotá

La abogada de Emilio Tapia, la penalista Diana Muñoz Castellanos, no logró evitar el regreso de su cliente a la cárcel condenado por corrupción en el sonado caso de Centros Poblados cuando un puñado de contratistas, incluido Tapia se quedaron con 70 mil millones del programa de internet para las escuelas rurales impulsado por el Ministerio de las TIC en cabeza de Karen Abudein en el gobierno de Ivan Duque.

Desde la noche de Halloween estará en prisión tras la orden del Juez 15 Penal del Circuito de conocimiento de Bogotá, Juan Guillermo Salazar Arboleda, quien revocó el beneficio judicial otorgado por colaboración con la justicia, argumentando que, aunque había cumplido con los requisitos de tiempo de condena, no demostró un cambio real de conducta ni un compromiso con su reintegración social. Aunque reside en Montería, Tapia fue detenido en Barranquilla, ciudad que frecuenta para sus temas de salud.

La abogada Muñoz, graduada en la Universidad Militar Nueva Granada en la que desde hace un año es la jefe del área de derecho penal y también ha sido profesora en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es la última de los varios apoderados contratados por Tapia para los distintos procesos que tiene en la Fiscalía.

Con anterioridad y para acordar el principio de oportunidad tuvo como abogado a Alejandro Felipe Sánchez, graduado de la Universidad de Nariño, con especialización en la Nacional y la Universidad Externado. Logró fama en la Costa por haber haberle evitado la cárcel al ex gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo y asegurarle incluso su regreso al cargo, pero la recomendación le llegó por la ruta del empresario Carlos Mattos, a quien también defendió y con con quien compartió reclusión en la cárcel La Picota de Bogotá.

|Puede interesarle: El duro penalista que defiende a Emilio Tapia y Carlos Mattos

Cercado por las acusaciones de la Fiscalía, Tapia se acogió a un principio de oportunidad mediante el cual logró su libertad provisional. La decisión la tomó la jueza Primera de Ejecución de penas, Claribel Onisa Fernández Castellón quien por esta actuación terminó investigada por el Consejo Superior de la judicatura. Poco le duró su libertado pero que aprovechó especialmente durante la Feria Ganadera de Córdoba cuando al lado de su esposa la Representante a la Cámara Saray Robayo fueron el centro de mucho evento social como se registró en esta nota.

La abogada Diana Muñoz, quien además tiene un master en política criminal está al frente de la defensa y le tocó afrontar la primera captura de Tapia el 10 de octubre pasado cuando se creía ya libre y vivía a todo dar en Montería. y ahora debió trasladarse a Barranquilla para enfrentar el traslado de su cliente a una institución carcelaria tras su detención en la clínica Altos del Prado, donde estaban viendo su cuadro de hipertensión.

|Puede leer también: El romance en la cárcel de la congresista Saray Robayo Bechara y el contratista corrupto Emilio Tapia

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.