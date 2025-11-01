Con Gustavo Petro, su hijo Nicolás, su esposa Verónica y Benedetti son 171 los colombianos que están en la Lista Clinton

El Presidente y parte de su familia y el Ministro del Interior entraron a formar parte de esta lista en la que están reconocidos narcos y paramilitares

noviembre 01, 2025
En la llamada Lista Clinton que técnicamente se llama OFAC, Office of Foreign Assets control que emite el  Departamento del Tesoro norteamericano en cabeza de Scott Bessent aparecen los nombres del Presidente, su hijo Nicolás, su esposa Verónica Alcocer y el Ministro Armando Benedetti junto a otros  el 167 colombianos entre los cuales hay narcotraficantes y paramilitares reconocidos pero muchos nombres desconocidos que han sido identificados por la autoridades norteamericanos.

Aparecer en esta lista significa estar bloqueado en el sistema financiero internacional y en tanto, según el comunicado de Asobancaria en cabeza de Jonatha Malagón, los bancos colombianos han firmado acuerdos vinculantes, los nombres mencionados en esta lista quedan automáticamente inhabilitados para realizar transacciones bancarias o crediticias en  el país. Sus relaciones comerciales podrán hacerse exclusivamente con dinero en efectivo. Es una de las peores sanciones del gobierno norteamericano y salir de ésta no es fácil, dada la influencia de esta potencia económica en el hemisferio occidental.

El Presidente y su hijo Nicolás, su esposa Verónica Alcocer y el ministro Armando Benedetti entraron a formar parte como ciudadanos, listados en orden alfabético en la citada Lista Clinton que publicamos aquí completa.

