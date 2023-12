Brilló en la selección Colombia, le dejó un dineral a Santa Fe y ahora podría ser compañero de Luis Díaz

El mercado de fichajes no solo es el momento perfecto para que los equipos refuercen sus plantillas, sino que se convierte casi en un termómetro para medir cuáles son los futbolistas que se están robando las miradas del balompié internacional. En el caso de la selección Colombia, jugadores como Yaser Asprilla o Kevin Castaño han dado de que hablar por su posible llegada o su llegada a ligas europeas, y a ellos, se suma Kevin Mantilla, el canterano de Independiente Santa Fe que milita en el fútbol argentino y quien podría convertirse en nuevo jugador de, nada mas y nada menos, que la liga inglesa.

Según lo confirmó Enkrem Konur, uno de los periodistas más importantes en cuanto al tema de fichajes se refiere, dos clubes de la Primer League empezaron a hacerle seguimiento a Kevin Mantilla. Los equipos a los que se refiere son Brighton y Liverpool, que se ubican noveno y primero de la competición respectivamente, y que estarían muy interesados en hacerse con los servicios del joven defensa bogotano. Ahora bien, hasta el momento, los clubes han hecho el proceso de scouting, pero no han realizado una oferta formal por el jugador a Talleres de Córdoba.

💣💥#EXCL | 🇨🇴| Liverpool and Brighton are monitoring the situation of CA Talleres' 20-year-old Colombian defender Kevin Mantilla. 🔴#LFC 🔵#BHAFC pic.twitter.com/I2fcCxYoFK