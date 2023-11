Karate Kid confirma película para el 2024 con Jackie Chan y Ralph Macchio. Usted puede ser parte de ella

.Publicidad.

Se ha anunciado una nueva película de 'Karate Kid' para el 2024 que promete ser una secuela canónica de la película del 2010 protagonizada por Jaden Smith. Esta contará con la participación de Jackie Chan y Ralph Macchio.

La saga de 'Karate Kid' ha sido un fenómeno desde hace casi 40 años, y ahora, más que nunca, está de moda. Con cuatro películas principales, una serie de animación y la exitosa serie 'Cobra Kai', la franquicia ha dejado una huella imborrable en el mundo del cine y la cultura popular.

A través de un video publicado en el canal de YouTube de Sony Pictures, Jackie Chan y Ralph Macchio anunciaron su regreso a la franquicia de 'Karate Kid'. Ambos actores, que interpretaron roles clave en películas anteriores, revelaron que la nueva película está en búsqueda de un nuevo "karate kid" y animaron al público a enviar sus audiciones.

La trama de la película aún no ha sido revelada, pero se sabe que se estrenará el 13 de diciembre de 2024 y que Ralph Macchio retomará su papel como Daniel LaRusso, el protagonista de las primeras tres películas de 'Karate Kid'. Macchio también interpretó a LaRusso en la exitosa serie de Netflix, 'Cobra Kai'.

Por otro lado, Jackie Chan volverá a interpretar al maestro de kung fu, Sr. Han, quien entrenó a Dre Parker (Jaden Smith) en la película 'The Karate Kid' de 2010. La participación de Chan en la nueva película seguramente emocionará a los fanáticos de la saga, ya que su presencia siempre ha sido sinónimo de impresionantes escenas de acción y humor.

¿Cómo ser parte del casting?

La búsqueda global para encontrar al nuevo "karate kid" ha comenzado, lo que brinda a jóvenes talentos la oportunidad de audicionar para el papel que podría lanzar su carrera en la industria del cine. Si quiere saber como hacer parte del casting oficial de la nueva película de la saga, lo puede hacer a través de la página oficial de Sony Pictures.

Karate Kid 2024

La nueva película de 'Karate Kid' estará dirigida por Jonathan Entwistle, conocido por su trabajo en series como 'The End of the F***ing World' y 'Esta mierda me supera'. Por su parte el guion estará a cargo de Rob Lieber, cuya trayectoria incluye películas como 'Peter Rabbit' y 'Pesadillas 2'.

