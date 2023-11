John Leguizamo, la cara de los actores latinos, en la pelea ganada al gigante Hollywood

.Publicidad.

El actor bogotano John Leguizamo no sólo se ha destacado por su participación en películas como Romeo y Julieta, La era del hielo, Paraíso Travel o El Paseo 2, sino que también ha sido un gran activista que exalta constantemente la presencia de los latinos en Estados Unidos y la necesidad de que estén mejor representados en cine y televisión.

En los últimos meses, su oficio no lo tuvo grabando películas, sino rehusándose a trabajar en ellas. Porque con el mismo empeño que John Leguizamo ha defendido su herencia latina, en esta ocasión se unió a Fran Drescher, recordada por su exitosa serie La Niñera y recientemente reelegida presidenta del sindicato de actores SAG-Aftra.

..Publicidad..

Acompañado por Fran Drescher y otras estrellas como Meryl Streep, Colin Farrell o Mark Ruffalo, John Leguizamo lideró y participó activamente en algunas de las protestas que el Sindicato convocó en los últimos meses.

...Publicidad...

Mejores condiciones salariales, mayor participación en las regalías de las películas que posteriormente se suben a plataformas como Netflix o Prime Video (streaming) y medidas de protección contra los nuevos usos de la inteligencia artificial fueron algunos de los reclamos.

....Publicidad....

SAG-Aftra es la organización que agremia, representa y nuclea a los actores de cine y televisión en Estados Unidos, tiene alrededor de 160.000 miembros, entre los que también hay artistas emergentes.

Para organizar y sostener la huelga durante 103 días, personalidades como Leonardo Di Caprio, Jennifer López o Nicole Kidman donaron un total de alrededor de 15 millones de dólares.

El expresidente que también paralizó Hollywood

Hace más de sesenta años que Hollywood no era el centro de una protesta similar a la que les ha tocado vivir a John Leguizamo y sus colegas. La última revuelta comenzó el 7 de marzo 1960, cuando el actor y posteriormente expresidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, paralizó la industria cinematográfica durante cinco semanas para conseguir mejores condiciones para él y sus colegas.

En aquel entonces, la pelea no era por los derechos de las emisiones en plataformas, sino en la televisión, que recién estaba comenzando su auge. El argumento de las productoras de películas era no pagar por un contenido que ya había sido realizado y cancelado.

Cuando paralizó a Hollywood, Ronald Reagan ya tenía una trayectoria como actor y había trabajado en películas como Love is on the air, Kings row o The killers y también en televisión. En 1947 fue presidente del sindicato de actores SAG (Screen Actors Guild). Entre 1967 y 1975 fue Gobernador de California y gobernó a Estados Unidos desde 1981 hasta 1989 a nombre del Partido Republicano.

El expresidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, en su época de actor.

Protesta de cuatro meses por culpa de la inteligencia artificial

Este año, la negociación afrontada por el sindicato de actores fue más larga y complicada. Casi cuatro meses pasaron para que las productoras de películas ofrecieran un acuerdo que fuera favorable para Leguizamo y sus compañeros. El conflicto laboral se dio en el mismo momento en que estalló la huelga de guionistas de Hollywood, que ya había quedado resuelta por medio de un arreglo entre las partes unos meses antes.

Uno de los aspectos que hizo que la negociación de este año con los actores fuera más complicada que la de los guionistas o que las de las estrellas de los años sesenta, fue el hecho de que para Fran Drescher y John Leguizamo era fundamental que se incluyeran sus preocupaciones sobre la inteligencia artificial.

A los miembros de SAG-Aftra les preocupaba que pudieran grabar sus caras y utilizarlas para interpretar cualquier tipo de acción sin pagarles regalías. Además, Fran Drescher entendía que si no ganaban esta nueva batalla contra los estudios que querían utilizar las nuevas tecnologías para explotarlos, luego sería imposible pelear. Por eso, desde hace meses, enfatizó en que las preocupaciones sobre inteligencia artificial eran una parte fundamental del arreglo.

| No se pierda: ¿Qué tanto ganan los actores en Colombia?

De protagonizar un episodio de la segunda temporada de “La niñera” titulado “La huelga” en 1994, a liderar la huelga del Sindicato de Actores de Hollywood como presidenta en 2023.



Fran Drescher te amamos!!!! ❤️ pic.twitter.com/X0zIAjs9nD — Ay_Fher (@Fher_Turkita) July 15, 2023

John Leguizamo, el colombiano que se la juega por la representación latina

Al hijo de John Leguizamo, por ser latino, le hacían bullying. La situación le daba mucha rabia y quería darles un puñetazo, pero uno simbólico, uno que no hiciera uso de la violencia sino de las herramientas discursivas que él no tuvo cuando fue niño.

Entonces el actor creó Historia latina para idiotas (2018), un monólogo que inicialmente se presentó en Broadway y luego fue difundido por Netflix, donde intenta explicarle a la audiencia la importancia de las raíces sudamericanas.

Historia latina para idiotas fue producido por Ben DeJesús, un colega y amigo de Leguizamo que también se convirtió en su socio en la productora NGL Studios. Por este show, se ganaron un premio Tony.

Ben DeJesús es un actor y productor estadounidense con más de veinte años de experiencia. Trabajó con Martin Scorsese en la serie de televisión American Masters, produjo una parodia novelesca llamada Bodega de pasión y participó de la realización de un documental que exalta la riqueza latina del reggaetón: Straight outta Puerto Rico: Reggaeton's Rough ride to glory.

Además, a comienzos de 2023, Leguizamo y DeJesús crearon la serie Leguizamo does América (en español, Leguizamo por América) para MSNBC, que muestra al actor colombiano viajando por pueblos de Estados Unidos para conocer a los latinos que viven en estos lugares y destacar las diversas formas en las que aportan a sus comunidades y al país en general.

Para John Leguizamo, las conquistas latinas son necesarias y por eso, en muchas ocasiones ha resaltado el poder de los latinos que viven en Estados Unidos. Por ejemplo, a meses de la victoria del actual presidente Joe Biden, explicó que los latinos son la minoría más grande entre las que están presentes en ese país e insistió en que sus palabras pueden comprobarse al ver los cambios que han tenido que hacer Hollywood o los premios Oscar en los últimos años para lograr una mayor representación.

Fiel a su postura en defensa de los migrantes sudamericanos, John Leguizamo también causó polémica cuando este año criticó la nueva película de Super Mario Bros por no tener ninguna representación latina.

Esta declaración no habría tenido mayor importancia, de no ser porque el actor colombiano interpretó a Luigi, el hermano del protagonista Mario, en la versión del filme que salió a mediados de los años noventa. La película, que fracasó en taquilla, se convirtió con el tiempo en una pieza de culto para quienes eran niños en esa época.

| Le puede interesar: Los cinco Colombianos que han sonado en Hollywood