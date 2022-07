Kaliman, una realidad del pasado

Por: Boris Sánchez Maldonado |

julio 21, 2022

Recuerdo cuando tenía 8 o 9 años que en casa escuchaban la radionovela Kaliman y La ley contra el hampa. Veíamos el canal uno... el canal A y Señal Colombia, se compraba el periódico a diario no existía el internet.

Cuando tenía 17 años no existía el Twitter tampoco el Facebook ni Instagram, la información que recibía era la de los medios tradicionales, para muchos jóvenes como yo en ese momento la realidad del país era lo que se veía en la televisión, eso era "ley" y todos creíamos ciegamente.

Hoy día las generaciones tienen acceso a todo tipo de información (real y ficticia)... yo no recuerdo que un joven en mi adolescencia estuviese al tanto de los debates del Congreso y de las leyes; goy esta generación de jóvenes tienen las herramientas para no tragar entero, para poder debatir y expresar su voz; ya no es un secreto la actividad pública de un político y les queda mucho más difícil ahora meter esos goles en el congreso como los hacían en las décadas pasadas, dónde todo se hacía y poco se sabía de lo que había pasado.

Ya quedaron atrás esas épocas, la de escuchar la telenovela en la radio, los de tres canales en la televisión y para los más afortunados parabólica peruana; está generacion tiene la información al alcance de su mano las comunicaciones y la tecnología están presentes; existe claro está la delgada línea de la desinformación y debemos ser muy precavidos.

El mundo cambió, los jóvenes ahora tienen lo que nosotros no teníamos en nuestra época, acceso a la información, por ejemplo, antes todo lo que decía el profesor, la televisión y radio era irrefutable, hoy día no engañan a nadie, tenemos al doctor Google y las redes sociales ya nadie traga entero. Esta generación cuestiona e indaga, aunque también son un blanco fácil para la desinformación, nuestra labor como padres está en ser la guía y el filtro para que nuestros jóvenes tengan una orientación adecuada, para que les contemos la historia como fue no como se la quieren contar.

El mundo cambio, la manera de verlo y de analizarlo también y sobre todo la forma de criar a nuestros hijos en un país de tantos matices y diferencias sociales es un reto como padres ser objetivos