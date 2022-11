.Publicidad.

El balance de Carlos Bacca desde que llegó al Junior de Barranquilla a mitad de año es de 21 partidos jugados y apenas 6 goles. El delantero llegó como el revulsivo idóneo para reemplazar a Miguel Ángel Borja, quien en ese momento fue contratado por River plate; y al ser ídolo, todos los fanáticos tenían las expectativas puestas en el goleador. Lamentablemente, Bacca ha dejado mas dudas que certezas y ya empieza a recibir críticas.

Y es que recordemos que el delantero está facturando mensualmente más de 300 millones de pesos, un dineral; y si se evalúa su rendimiento, no ha sido tan bueno como el que tuvo en su primer paso por el Junior. Ahora, la edad pesa; pero jugadores que sobrepasan los 30 años han tenido unas temporadas muy interesantes, como ha sido el caso de Jefferson Duque o Dayro Moreno, así que eso no es excusa.

Y Carlos Bacca, como nos ha tenido acostumbrados en las últimas temporadas, no ha hecho nada — Jesu28 (@Jesu28yt) November 3, 2022

Sin duda, los fanáticos pensaban que, al estilo de Teo, Carlos Bacca iba a regresar, con goles y jerarquía, a montarse el equipo al hombro y llevarlo a ganar algún titulo, pero no fue así. No más en la final de la Copa Colombia contra Millonarios fue banqueado y no ingresó hasta el minuto 83, para pasar desapercibido.

Imagina tener que hacer un cambio para reforzar el ataque y que el suplente sea Carlos Bacca 💀☠💀☠💀☠💀☠💀☠ — AZ (@andreszorro96) November 3, 2022

Si Fuad Char hubiese sabido que Carlos Bacca no iba a rendir, habría preferido mantener a Miguel Ángel Borja en la delantera. No es falso que el cordobés no estaba en su mejor momento en Junior; pero en River logró 9 goles en 18 partidos, sin ser titular en algunos encuentros.