Juan Castillo y The Room: la combinación perfecta de la moda

.Publicidad.

El rostro de Juan Castillo ha estado en muchas pasarelas nacionales y algunas campañas de marcas del país y el mundo. Nació en Venezuela y se crió en Armenia, fue su familia la que despertó su amor por la moda y el estilo. Sus raíces siempre estuvieron en la industria textil y el espíritu rockero de su padre le permitieron atreverse a combinar colores y texturas en sus prendas.

Su conglomerado de moda The Room, confirma el buen ojo de Juan. Un lugar en el que cada cliente podrá, no solo encontrar prendas exclusivas, sino una asesoría personalizada para lucir un look apropiado. Juan y The Room están radicados en Miami luego de haber tenido un largo viaje (que aún no termina) desde Bogotá, pasando por Ciudad de México, Mykonos, Barcelona, Nueva York y varios lugares más. Hoy Juan sigue trabajando con sus Pop Up Stores alrededor del mundo, con su estudio en Miami donde congrega a diseñadores emergentes, y sigue apostándole a más experiencias para imprimir en su curaduría todo ese conocimiento que ha adquirido y a futuro desea transmitir a apasionados de la moda como él.

-Publicidad.-

Vea también:

Publicidad.