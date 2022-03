Agmeth Escaf denuncia que Caracol Tv lo tiene vetado

En Caracol Televisión y su noticiero no hablan de Agmeth Escaf como Representante a la Cámara del Pacto Histórico. Parece que la pelea jurídica que el hoy congresista de Gustavo Petro instauró hace un par de años contra el canal, la cual ganó, lo tienen por fuera de la agenda noticiosa de Caracol y medios filiales.

Hace ya 10 años, en 2012, el presentador instauró contra el canal Caracol una demanda por vulneración de derechos laborales, al tener durante seis años un contrato por prestación de servicios, pero cumplía horario y tenía las mismas funciones de sus compañeras de set, Carolina Gómez, esposa del gerente de Entretenimiento de Caracol TV, Juan Esteban Sampedro, y la presentadora Mónica Rodríguez.

En 2104 y 2015 Agmeth Escaf ganó en las dos primeras instancias y en 2019 se dio la tercera y definitiva decisión. La Corte Suprema de Justicia determinó que el canal Caracol sí utilizó un contrato de prestación de servicios para esconder la existencia de un contrato laboral real. Caracol perdió y tenía que pagarle al presentador una suma cercana a los dos mil millones de pesos.

Hoy, cuando ya el expresentador es un congresista de la República, él se pregunta en Twitter si el canal seguirá manteniéndolo vetado y censurado. Escaf también se pregunta cuando Caracol le pagará la pensión que no le pagaron en los seis años en los que estuvo vinculado al canal.

Los de @CaracolTV y @NoticiasCaracol tendrán que aclararle a la ciudadanía si me mantendrán vetado y censurado una vez me posesione como congresista. Opino que eso no está bien, así como no está bien que aún me deban la pensión que no me pagaron en los 6 años laborados para ellos https://t.co/liDgzTCfDO

— AGMETH ESCAF (@agmethescaf) March 14, 2022