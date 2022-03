Nueva música: Luis Fonsi, Kevin Bury y más

.Publicidad.

Luis Fonsi:

El puertorriqueño presentó su décimo álbum 'Ley de Gravedad', y a solo pocas horas de su lanzamiento alcanzó el billón de reproducciones en diferentes plataformas digitales. El nuevo disco cuenta con 16 canciones entre ellas su éxito ya conocido Girasoles, además de colaboraciones con Farruko, Sebastián Yatra y Rauw Alejandro.

Moska:

La música del Productor y Dj MOSKA suena a Colombia y Latinoamérica. Su nueva canción ‘Mi Tierra’, sencillo producido en colaboración con Markem , que cuenta con la voz de La Gurú, es un tema explosivo, fuerte y

profundo que tuvo como inspiración la zona de los llanos de Colombia y Venezuela, donde el instrumento

principal es el arpa y este es el que da la tonada constante para subir el groove que genera los beats de la canción.

Las Áñez:

Continuando con su exploración musical en este 2022, las gemelas presentan su poderoso sencillo "De Curvo Cuerpo", una canción que deja en evidencia su versatilidad y una nueva ruta musical, con la cual debutarán en el Festival Estéreo Picnic de este año. Mezclando folclor y vanguardia en canciones, Las Áñez completa ocho años de trayectoria en los que ha producido varios sencillos y tres álbumes, y ha llevado su concierto a reconocidos escenarios de diez países de América y Europa.

Kevin Bury:

Bellaquera marca el inicio de la carrera musical del reconocido actor y bailarín profesional Kevin Bury, que ha participado en producciones como "La Reina del Flow", "Francisco El Matemático" y "Ritmo Salvaje". El caleño de 30 años comenzó en la pantalla chica para ahora conquistar no solo el área musical sino plataformas mundiales como Netflix.

Florence + the Machine:

Llega con los detalles de su quinto álbum de estudio, Dance Fever, que saldrá a la venta el 13 de mayo a través de Polydor Records. El anuncio viene acompañado de su nuevo single 'My Love', que se estrena con un vídeo del aclamado director Autumn de Wilde.

Sean Paul:

el multipremiado Sean Paul regresa con un nuevo single y vídeo musical titulado "How We Do It" con la artista multiplatino Pia Mia. A la vez, el jamaiquino se encuentra preparando un show único para Colombia en su próxima visita el 21 de marzo bajo el marco del festival Jamming Festival 2022.

