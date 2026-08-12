José Fernando Patiño y otros famosos que sufrieron en carne propia la devastación del terremoto

El periodista perdió a su padre, mientras que su colega Carlos Aponte busca a tres familiares y Antonia Lozano murió con su familia tras el sismo de magnitud 7,4

El terremoto que golpeó el occidente de Colombia el pasado 10 de agosto no solo dejó edificios destruidos y cientos de víctimas en Chocó, Valle del Cauca, Caldas y Risaralda. La emergencia también llegó hasta los hogares de varias figuras públicas, que durante las últimas horas han enfrentado la desaparición, muerte o lesiones físicas de familiares.

Uno de los casos confirmados es el del periodista y presentador José Fernando Patiño, quien informó inicialmente que su padre, Darío Patiño Rivera, de 78 años, estaba desaparecido después del colapso del edificio Torres del Limonar, en Cali.

Durante varias horas, Patiño siguió las labores de búsqueda con la esperanza de encontrar con vida a su papá. Sin embargo, en la noche del 11 de agosto, los equipos de rescate finalmente localizaron el cuerpo sin vida de Darío Patiño Rivera entre los escombros. El hombre fue encontrado tras el desplome de la estructura.

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Carlos Aponte sigue buscando a sus familiares tras el terremoto

Mientras el caso de José Fernando Patiño terminó con la confirmación de una muerte, la familia del periodista caleño de Noticias Caracol, Carlos Aponte, continúa esperando noticias de tres de sus integrantes.

Sus padres, Carlos y Stella Marín, y su sobrina Ileana Giraldo, de 10 años, quedaron atrapados bajo las ruinas de un edificio residencial en Cali. Desde entonces, los organismos de socorro mantienen las labores de búsqueda para intentar llegar hasta ellos.

La operación ha tomado un nuevo impulso después de que las cámaras térmicas detectaran señales de vida entre los escombros: al parecer estarían en un baño que quedó entre los escombros. El hallazgo permitió mantener la esperanza de encontrar a los tres familiares con vida, mientras los rescatistas avanzan cuidadosamente para evitar nuevos colapsos de la estructura.

El periodista Carlos Aponte llegó a los restos del edificio Torres del Limonar, en el sur de Cali, donde sus padres y su sobrina quedaron atrapados entre los escombros. Asegura que las señales de las cámaras térmicas indican que su familia permanece con vida. #MañanasBlu pic.twitter.com/YT9eidYF06 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 11, 2026

Antonia Lozano murió junto a su familia

Entre las historias que terminaron en tragedia está la de la modelo colombiana Antonia Lozano. La joven había sido reportada inicialmente como desaparecida junto con integrantes de su familia.

Horas después, agencias confirmaron su fallecimiento. Lozano murió junto a su madre y su hermano como consecuencia del terremoto, sumándose a las víctimas que dejó el colapso de estructuras en las zonas más golpeadas.

La emergencia también alcanzó a la familia del cantante de música popular Jhonny Rivera. El artista, residente en Pereira, aclaró que se encontraba a salvo después del terremoto, pero confirmó que una familiar cercana resultó afectada físicamente.

Además, Rivera informó que la vivienda de su familia sufrió daños estructurales severos, aunque no se reportó la muerte de ninguno de sus allegados.

Artistas que activaron canales de ayuda

Mientras las figuras públicas enfrentan directamente las consecuencias de la emergencia, otros artistas colombianos han utilizado sus plataformas para ayudar en la localización de personas y en la atención de los damnificados.

Karol G, a través de su fundación Con Cora, habilitó un sitio web destinado a facilitar el reporte de personas desaparecidas. La herramienta busca concentrar información que pueda ser utilizada por familiares y equipos que participan en las labores de búsqueda.

Por su parte, Shakira, Maluma y J Balvin han difundido información sobre listas oficiales de damnificados y centros de acopio, con el objetivo de orientar a quienes buscan asistencia o quieren entregar ayuda.

Hasta el momento, el terremoto de magnitud 7,4 dejó al menos 250 personas muertas y cientos de heridos, según las más recientes cifras oficiales. Los bomberos y equipos especializados continúan trabajando en las zonas afectadas, donde todavía existe la posibilidad de encontrar sobrevivientes entre los edificios colapsados.

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