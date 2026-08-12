Cómo registrar a su mascota para que los bomberos la puedan buscar en caso de un terremoto

Tras el sismo del 10 de agosto, Bogotá recuerda que existe una plataforma para identificar viviendas con mascotas y facilitar su rescate en emergencias

El terremoto del 10 de agosto, que alcanzó una magnitud de 7,4 y que afectó Chocó, Risaralda, Valle del Cauca y Caldas, también se sintió en Bogotá. De inmediato, se generó preocupación entre los habitantes de la capital por la posibilidad de quedar atrapados o tener que evacuar sus viviendas en caso de un nuevo movimiento que ocurriera en el país.

En dicho escenario, las mascotas también pueden quedar expuestas, especialmente si se esconden después de un movimiento fuerte. Para estos casos, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá mantiene Salvando Patas, programa diseñado para identificar las viviendas donde hay mascotas y facilitar que los equipos de emergencia las incluyan dentro de una eventual búsqueda. La entidad explica que perros, gatos y otros animales pueden esconderse durante una emergencia, dificultando su ubicación.

@bomberosbogota ¡Protege a tus mascotas en caso de emergencia! 🐾🔥 Inscríbete en Salvando Patas, reclama tu sticker e instálalo en un lugar visible. Cada segundo cuenta para salvar vidas. 🐶🐱 Ingresa a 👉 www.bomberosbogota.gov.co/content/salvado-patas y únete hoy. @Carolina Deik @Alcaldía De Bogotá ♬ sonido original - Bomberos de Bogotá

Cómo registrar una mascota en Bogotá para que Bomberos la rescate

El procedimiento comienza en internet. La persona debe ingresar al sitio oficial de Bomberos de Bogotá y acceder al micrositio de Salvando Patas (o hacer clic AQUÍ). Allí se encuentra el formulario de inscripción, mediante el cual se incorporan los datos del responsable y del animal de compañía.

La información solicitada permite identificar al hogar y conocer las características básicas de la mascota. De acuerdo con la información suministrada para el programa, se registran datos como el nombre del animal, su especie, raza, edad y si cuenta con microchip, además de los datos de contacto y ubicación de su propietario.

Una vez completado el registro, el usuario puede obtener la confirmación necesaria para reclamar gratuitamente el adhesivo de Salvando Patas en una estación de Bomberos de Bogotá. La calcomanía debe ubicarse en un lugar visible de la entrada de la vivienda, de manera que pueda ser identificada durante una emergencia.

El sticker puede alertar a los bomberos

La función del adhesivo es directa: advertir que dentro de la vivienda viven uno o varios animales de compañía. De ese modo, si una emergencia obliga a los bomberos a ingresar o revisar una edificación, tendrán una referencia adicional sobre la presencia de mascotas.

La iniciativa no nació exclusivamente para terremotos. Bomberos Bogotá señala que Salvando Patas busca proteger a los animales durante diferentes tipos de emergencias, incluidos incendios y desastres. La entidad reportó que, al cierre de 2025, había 8.926 animales de compañía inscritos en el programa.

El programa surgió además por una situación frecuente durante los incendios: los animales pueden esconderse para protegerse, haciendo más difícil que los equipos de emergencia los encuentren. La entidad registra un promedio de 806 incendios estructurales al año en Bogotá.

Durante el sismo... ¿evacuaste con tus mascotas?

Recuerda que los animales de compañía merecen ser salvados. Por eso, inscríbete en nuestro programa #SalvandoPatas, reclama tu sticker y pégalo en la puerta para que, en caso de emergencia, sepamos que debemos rescatarlos. pic.twitter.com/EdM3ruy02r — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) August 17, 2023

Qué debe tener listo para salvar a su mascota en un terremoto

El registro es una parte de la preparación. La entidad también recomienda mantener un kit de evacuación para el animal en un sitio de fácil acceso, junto con el kit de emergencia de la familia.

Entre los elementos contemplados están un guacal o caja resistente, bolsas impermeables, un marcador permanente y una libreta para anotar información relevante.

El kit también puede incluir los medicamentos que utiliza regularmente la mascota y una lista con sus dosis, además de vendas, algodón, cinta de vendaje y tijeras. La recomendación es conservar estos elementos en un lugar seco, a temperatura ambiente y donde puedan ser tomados rápidamente en caso de evacuación.

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