John Pantoja, orgullo científico colombiano en el Reino Unido

Por: Marcela Tabares |

febrero 17, 2023

El reconocido científico colombiano John Pantoja participará en un importante programa de investigación en la Universidad de Heriot Watt en Reino Unido, continuando con sus aportes en el área de la física cuántica. Cabe anotar que esta institución es pionera en el escenario mundial, gracias a sus contribuciones en innovación, ciencia y artes, que datan desde el año 1820.

El científico colombiano llegará al distinguido campus ubicado en la ciudad de Edimburgo, donde apoyará los proyectos de mecánica cuántica y otras investigaciones relacionadas. Pantoja ha sido acreedor de varios reconocimientos y menciones en el ámbito científico, gracias a sus aportes en proyectos como Aplicación de electromagnetismo de alta potencia a la seguridad humana (HPEM-HS) y Detección de dispositivos inalámbricos utilizados para el daño de energía en medidores bicuerpo.

Además, Pantoja, quien posee un doctorado en Compatibilidad Electromagnética y tiene más de 40 artículos científicos publicados y 2 patentes, recibió el premio al científico más joven otorgado por la Unión Internacional de Radio Ciencia (URSI), junto con una gran mención por parte de la revista Radio Science debido a que su artículo científicoEffect of Dispersive Soil on the Electromagnetic Response of Buried Wires in the UHF Range se encontró como uno de los más leídos y descargados en la historia reciente de las publicaciones de esta revista.

Entre sus más recientes aportes se encuentra su proyecto GPR Scan, un radar cuyo objetivo es lograr detectar las minas antipersona y facilitar el trabajo de desminado humanitario. Este proyecto fue presentado en una de las exposiciones más grandes del mundo: GITEX, que se llevó a cabo en la ciudad de Dubai. Se espera que con la unión del investigador Pantoja a esta notable institución europea, el nombre de Colombia, siga teniendo una excelente representación en áreas que son extremadamente relevantes para la sociedad y para las comunidades científicas.

