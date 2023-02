¿El negocio de la Seccional de Salud de Antioquia?

Por: Andrés Felipe Ríos Fernández |

febrero 17, 2023

La OIA (Organización Indígena de Antioquia) manifiesta su inconformidad a través de sus líderes. Aseguran que la Seccional de Salud de la Gobernación de Antioquia está haciendo negocio con la población indígena del departamento, al trasladarlos sin un consentimiento previo de la EPS indígena a la EPS Familiar de Colombia.

“Por esa razón nos sentamos con la seccional de salud para limar esas asperezas y que nos regresen a nuestra EPS indígena. En su momento nos iban a devolver los 30.000 que teníamos en la AIC, de los cuales iban a devolver más de 13.000, porque los más de 14.000 se van a quedar en esa entidad. Ahora dicen que los van a dejar allá con la excusa de que las autoridades firmaron, quizás sí, aunque lo pongo en duda. Lo firmaron sin ser conscientes de lo que estaban firmando. Solo con cualquier 200.000 pesos o millón de pesos firmaron, sin el consentimiento de toda una población”, asegura Espedito Domicó, líder embera Eyábida.

Hace algunos años los atendían en salud a nivel nacional, las EPS surgieron hace 30 años con la Ley 100 de 1993, los tenían repartidos como animalitos, en un mismo municipio estaban en diferentes EPS. A partir del 2000 comienza un proceso de lucha, específicamente en Antioquia, cuando nació la AIC (Asociación Indígena del Cauca), enfocado en la salud diferencial de los pueblos indígenas.

“Nuestros dirigentes lucharon con protestas y diferentes estrategias, porque la salud en Colombia por más que Uribe o la senadora Cabal digan que la salud es perfecta o que la encuesta Invamer haya dicho que el 73% de los colombianos se sienten felices con las EPS; eso es absurdo, especialmente los que viven en los campos sabemos la atención tan precaria en nuestro país. Si la salud en las EPS fuera una eminencia como lo pintan los grandes medios, como lo pintan los ricos que son los mismos socios de las EPS, no hubiesen eliminado tantas entidades de salud como Caprecom, Saludcoop, Cosalud; si todo fuera tan bonito, ¿por qué ha tenido que liquidar tantas EPS?”, se cuestiona Espedito Domicó.

Bajo el decreto 1953 de 2014 le han apostado a un sistema de salud indígena propio e intercultural. Han venido luchando porque esta EPS Indígena los ha podido atender en medicina occidental, en medicina tradicional y apoyar en los procesos comunitarios; que ninguna otra EPS lo hace.

Las entidades tradicionales actuales como EPS, Savia Salud, Nueva EPS o Sura no tienen esa diferenciación, como ahora que los quieren meter sin consulta previa en Familiar de Colombia, una EPS que no tiene nada que ver con su población, que solo llegan a Antioquia por intereses de algunos líderes por los compromisos que asumieron con esa entidad.

“Ahora la Seccional de Antioquia, la Seccional de Colombia, creo que el Ministerio de Salud es también el gran responsable. Que la plataforma ADRES nos tire y nos traslade al lugar que les convenga, ¿en dónde quedan nuestros derechos? ¿El derecho a la libre determinación? ¿Por qué la Seccional de Antioquia permitió eso? ¿Qué intereses tienen? ¿Por qué después de 20 años en nuestra EPS indígena nos quieren meter a otra sin nosotros haberlo decidido? Si la EPS Familiar de Colombia les dio dinero a algunos líderes que no nos representan. Nos sentimos vulnerados y sentimos una traición por parte de estas entidades del Estado. Es que nosotros no estamos en la época de la conquista cuando venían a conquistarnos con un espejo, ahora lo cambiaron por dinero. Resulta que ahora nos encontramos en una EPS que no aprobamos y con la que no nos sentimos identificados”, advierte Domicó.

El malestar se debe a que desde la OIA aseveran que convocar a una reunión y con un listado de asistencia la Seccional de Antioquia asumió que todos aceptaban el traslado, sin haberles explicado las consecuencias que implicaría estar en una EPS no indígena, que posiblemente no vaya a cumplir con su cosmovisión y su cultura; por lo que aseguran que los están viendo como un negocio crudo, sin los visos de filantropía que lo pretende hacer ver la Gobernación “Unidos por la vida”.

La salud se ha convertido en el negocio más lucrativo para los dueños de las EPS. El Estado consigna por un usuario, así se enferme o no. En la educación si no ejecutaste un recurso, lo tenés que devolver, en cambio con las EPS siguen dando la misma cuota. Por eso la salud en Colombia es un negocio; la empresa más lucrativa para conseguir plata en Colombia es la salud, si de 100 personas se enfermó uno, usted recibe por los otros 99.

“Los indígenas para las EPS son un negocio, porque ellos no acuden a las EPS a menos que se estén muriendo, entre más indígenas tengan en una EPS más dinero van a tener. El Embera aguanta, toma plantas, muchos problemas se los achacan a los temas espirituales, ¿será que la EPS cuando tenga desarmonía hará un ritual para curarnos? El occidente no cree en eso, por eso defendemos nuestra EPS indígena que hace un tratamiento dependiendo de nuestras necesidades”, concluyó este líder indígena.

Contactamos a la Seccional de Salud de la Gobernación de Antioquia para escuchar su versión, pero hasta el momento de hacer esta nota periodística no recibimos respuesta, por eso quedan las preguntas abiertas:

¿Cuántos indígenas en Antioquia trasladarán de la AIC a la EPS Familiar de Colombia?

¿Por qué no dejarán a la población indígena en la AIC?

¿Cómo concertaron este cambio sin una consulta previa con toda la población?

¿Cuál es el valor del contrato que asignaron para este traslado?

¿De cuánto periodo de tiempo sería dicho contrato?

¿Qué posición tiene la seccional de salud frente a este caso?