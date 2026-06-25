Un gigante con sede en Hong Kong aterriza en el negocio de energía renovable en Colombia  

Novva Group adquirió tres proyectos solares desarrollados por la alemana ABO Energy que lleva casi 10 años en el país, están en Boyacá, Cundinamarca y Santander

Un gran jugador en el negocio de energías renovables, Novva Group con sede en Hong Kong concretó la adquisición de un portafolio de proyectos solares en Colombia que pertenecían a la firma alemana ABO Energy, empresa que comenzó a establecerse y evaluar proyectos de energía renovable no convencional durante el gobierno de Juan Manuel Santos, aprovechando el marco regulatorio que se impulsó en su gobierno.

Con sedes regionales en Colombia, Singapur, el Reino Unido y los Estados Unidos, esta compañía enfoca su modelo de negocio en unir el capital financiero con el desarrollo de infraestructura de energía renovable en mercados emergentes.

Expansión en el mercado colombiano

El portafolio adquirido en el mercado colombiano integra tres proyectos solares que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo, ubicados geográficamente en el altiplano andino, específicamente en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander. Estas instalaciones que cuentan con una capacidad combinada de 37.8 megavatios de corriente alterna, disponen actualmente de conexiones a la red eléctrica, así como de contratos de arrendamiento de largo plazo. Según las previsiones de la empresa, se espera que estos activos inicien su operación comercial formal a principios del año 2028.

Por su parte, la empresa vendedora, ABO Energy, es una firma desarrolladora y constructora global de energías renovables con sede en Wiesbaden, Alemania. La organización germana está especializada en tecnologías eólica, solar, de almacenamiento e hidrógeno, y cuenta con la capacidad de gestionar todo el ciclo de vida de los proyectos, desde la evaluación inicial hasta su operación a largo plazo.

ABO Energy Colombia (anteriormente ABO Wind) con sede principal en Medellín desde marzo de 2018, ha construido parques solares como Jeques y Cóndor (cada uno de 9,9 MW) en Cundinamarca, Jeques propiedad de la multinacional francesa GreenYellow y Cóndor propiedad de Termoemcali I.

Infraestructura energética para la economía digital

Este despliegue en territorio suramericano del Grupo Novva responde de manera directa a las demandas de las nuevas tecnologías. La compañía considera que el avance acelerado de la inteligencia artificial elevará exponencialmente la necesidad de nueva infraestructura energética a nivel mundial. De acuerdo con su hoja de ruta, cerca del 50 % de las empresas e instituciones adoptarán esta tecnología antes del año 2031. En este contexto de transformación digital, la energía solar adquiere un papel central para sostener de manera limpia y constante el crecimiento de los principales centros económicos.

Steven Liu, fundador y CEO de Novva Group desde enero de 2025, concibió la organización como una plataforma global de infraestructura energética especializada en brindar soluciones de energía limpia (solar, eólica, hidrógeno y almacenamiento) para centros de datos y la economía impulsada por la inteligencia artificial. Liu promueve activamente la tesis de que la próxima gran limitación de la inteligencia artificial no estará ligada a los chips ni a la capacidad de procesamiento, sino a la energía.

Bajo su perspectiva, se requiere urgentemente de energía escalable, confiable y financiable para alimentar los centros de datos y la infraestructura digital que se construyen a gran velocidad en todo el mundo.

Soluciones integrales y expansión en mercados emergentes

El objetivo central de la organización es posicionar a Novva como la plataforma de infraestructura de referencia en soluciones de energía agregada para centros de datos e infraestructura digital en mercados emergentes. Desde su fundación hace año y medio, la compañía ha consolidado una solución integral que abarca el desarrollo y entrega de proyectos de principio a fin, esquemas de financiamiento estructurado y captación de capital institucional. Gracias a esta estructura, actualmente cuenta con proyectos en marcha en geografías clave como Filipinas, Colombia, Chile, Tailandia y Portugal.

Como parte de esta misma estrategia de expansión global, el pasado 19 de junio Novva Group anunció la firma de un acuerdo definitivo para adquirir el 100 % de la planta solar fotovoltaica de San José, un proyecto de gran escala en construcción con una capacidad de 120 MWp ubicado en Bukidnon, Mindanao, propiedad de Mabuhay Power Holdings Corporation. El cronograma de este proyecto estipula que la construcción comenzará formalmente en el primer trimestre de 2027, con la meta fija de iniciar operaciones comerciales en 2028, al igual que los proyectos solares recién adquiridos en Colombia.

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