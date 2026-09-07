- Jarabe de Palo regresa sin Pau Donés, pero con su legado intacto al Festival Cordillera

Más de tres décadas después de su nacimiento, sus canciones siguen conectando generaciones y ocupando un lugar especial en el rock en español

Hace seis años, la voz que marcó a toda una generación en Latinoamérica con clásicos como “Flaca”, “Depende” y “El lado oscuro” dejó de sonar. Pau Donés, vocalista y fundador de la icónica banda española Jarabe de Palo, falleció el 6 de junio de 2020, después de luchar durante cinco años contra un cáncer de colon. Sin embargo, su música continúa viva y este 13 de septiembre su legado volverá a escucharse en Colombia con un homenaje especial en el Festival Cordillera.

De la mano del cantante puertorriqueño Pedro Capó, Jarabe de Palo regresará a los escenarios colombianos para rendir tributo a quien fuera su voz principal y líder durante más de dos décadas. Será una oportunidad para que miles de fanáticos vuelvan a cantar los himnos que acompañaron distintas etapas de sus vidas y que, pese al paso del tiempo, permanecen vigentes.

El homenaje no será nuevo para la agrupación. En 2023, Jarabe de Palo realizó un concierto especial junto a Pedro Capó en el Coca-Cola Music Hall de San Juan, Puerto Rico. Ahora, el Festival Cordillera llevará este encuentro a Colombia, donde la nostalgia se mezclará con la celebración de una obra que trascendió generaciones y fronteras.

El legado de Jarabe de Palo

Antes de convertirse en la voz de una de las bandas más importantes del rock en español, Pau Donés pasó por agrupaciones como J. & Co. Band y Dentadura Postiza. Fue en 1995 cuando decidió fundar Jarabe de Palo, un proyecto que rápidamente encontraría su lugar en la música latinoamericana.

La banda debutó en 1996 con “La Flaca”, canción que se convirtió en un fenómeno gracias, entre otras cosas, a su aparición en un comercial de la marca de cigarrillos Ducados. El éxito del tema impulsó la carrera de Donés y abrió el camino para una trayectoria que terminaría dejando más de una decena de álbumes y algunas de las canciones más reconocidas del rock en español.

A lo largo de los años llegaron discos como “Depende” (1998), “De vuelta y vuelta” (2001), “Bonito” (2003) y “Somos” (2014), entre muchos otros. En ellos, Donés construyó una identidad musical marcada por letras sencillas, canciones pegadizas y una particular manera de hablar sobre el amor, la vida, las relaciones y las contradicciones humanas.

Pero su historia no estuvo marcada únicamente por la música. En 2015, el cantante anunció públicamente que padecía cáncer de colon. Durante los siguientes cinco años enfrentó la enfermedad mientras continuaba componiendo, grabando y presentándose en escenarios. Incluso convirtió parte de esa experiencia en un mensaje de resiliencia y celebración de la vida que terminó por convertirse en uno de los rasgos más recordados de sus últimos años.

Tras su muerte, la banda decidió mantener viva su música a través de diferentes homenajes y presentaciones. Entre febrero y abril de 2024, Jarabe de Palo realizó una gira tributo por España, con más de 30 conciertos en distintas ciudades. En ella participaron músicos que acompañaron a Donés durante sus últimos años de carrera y tres cantantes seleccionados mediante un casting para interpretar sus canciones y acercarse a su particular forma de cantar.

Ahora, el turno es para Colombia

Este 13 de septiembre, la voz de Pau Donés volverá a sentirse, esta vez a través de las canciones que construyeron la historia de Jarabe de Palo. “Flaca”, “Depende”, “Bonito” y tantos otros himnos serán el punto de encuentro entre quienes crecieron escuchándolos y las nuevas generaciones que descubren en ellos una música que se niega a desaparecer.

Porque aunque Pau Donés ya no esté físicamente, su voz permanece en sus canciones. Y este homenaje será, más que un concierto, una celebración de un legado que lleva tres décadas acompañando a millones de personas.

En el Festival Cordillera, Jarabe de Palo volverá a sonar. Y por una noche, la música hará que Pau Donés vuelva a estar entre nosotros.

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