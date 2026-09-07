- La resurrección de la doble calzada Barranquilla—Santa Marta que la ex MinAmbiente Susana Muhamad no logró

La MinTransporte Elsa Noguera y el MinAmbiente Fabio Arjona destrabaron la obra contratada en el Gobierno Duque, que por licencia ambiental se frenó con Petro

El paisaje de mangles muertos como un gran cementerio de árboles es la imagen que permanece en la memoria de los millones que llevan más de cinco décadas transitando la vía que conecta a Barranquilla y Santa Marta es una imagen que identifica este trayecto que dos Ministros del gobierno del Tigre, Elsa Noguera de transporte y Fabio Arjona de medioambiente tienen la tarea de no repetir.

El desafío es lograr para la esperada doble calzada una solución de infraestructura, pero construida de tal manera que sea a su vez una protección y recuperación ambiental. Se trata de una doble calzada que conectará las dos capitales del Caribe, una solución a la movilidad y que tiene que lograr su propósito sin repetir el daño ambiental. La obra alcanzó a ser adjudicada en la recta final del gobierno de Iván Duque, en marzo de 2022, Ángela María Orozco como Ministra de transporte, pero el obstáculo para su arranque fue la licencia ambiental que nunca se consiguió en el gobierno Petro con Susana Muhamad como Ministra de ambiente.

La obra la empezó Rojas Pinilla y la continuaron presidentes cuya construcción rompió la conexión de agua mar y agua salada ocasionando la muerte del manglar

La Obra milagro se propone llevar a la realidad el diseño de la vía que integra infraestructura vial, recuperación de los ecosistemas de a Ciénaga Grande del Magdalena y desarrollo productivo para las comunidades. Quien estará al frente de la tarea será el Instituto de vías, -INVIAS- con su nuevo director Juan Camilo Ostos Romero, quien llegó al cargo con el respaldo del senador Enrique Gómez Martínez tras hundirse su aspiración de ser congresista en las listas de Salvación Nacional https://www.alfil.co/politicos/juan-camilo-ostos-romero- Será el responsable de las obras técnicas y ambientales que exige un complejo trabajo de ingeniería.

El esperado proyecto se encontraba empantanada por trámites y licencias entre el Ministerio de Ambiente desde que Susana Muhamad, la ANLA y Corporaciones Autónomas. Además, el proyecto enfrentaba compra de predios y problemas financieros. Muhamad, estaba empeñada en la recuperación de la Ciénaga Grande y en su momento dijo haber gestionado una inversión de ocho millones de dólares para su recuperación.https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/santa-marta-inversion-para-la-cienaga-grande-738508, sin que se sepa en qué estado está este ambicioso propósito.

Para avanzar en construcción de las obras de la Vía Milagro, la Ministra de Transporte, Elsa Noguera, adelantara mesas de trabajo con todos los actores involucrados en el tema: MinAmbiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), la Gobernación de Magdalena, los contratistas y los interventores de las obras. Buscan una solución técnica con responsabilidad ambiental.

La obra representa un desafío para la ingeniería nacional

La obra tiene contemplado la construcción de un viaducto en doble calzada, a la altura del kilómetro 19, con una extensión de 5 kilómetros, cuya estructura permitirá proteger la vía de la erosión, garantizando la conexión vial de forma segura y recuperando la entrada del mar a la Ciénaga Grande en forma natural.

El objetivo de la llamada Vía Milagro es integrar el entorno natural para recuperar el ecosistema restaurar los manglares, proteger la biodiversidad y mejorar la movilidad.

El 23 de marzo de 2022, en la recta final del Gobierno del expresidente de Iván Duque Márquez, siendo la Ministra de Transporte Ángela María Orozco y el director de INVÍAS Juan Esteban Gil Echavarría, se adjudicó el contrato para la construcción de tres viaductos que conectaran la vía entre Barranquilla y Santa Marta.

Ángela María Orozco exministra de Transporte del Gobierno del expresidente Iván Duque

El contrato fue entregado al Consorcio Viaducto Ciénaga del Magdalena, conformado por las empresas Mincivil S.A https://www.mincivil.com/ de los hermanos paisas Franklin Greindinger Betancur y su hermano Carlos y SP ingenieros S.A., por un monto de $630.000 millones.

Mincivil es una gran empresa de ingeniería que también se ganó una de los segmentos de la ampliación de la Autopista Norte para desembotellar a Bogotá como puede ver en esta nota https://www.las2orillas.co/como-logo-un-ingeniero-paisa-de-84-anos-quedarse-con-las-obras-de-la-7a-y-la-auto-norte/

La interventoría también fue adjudicada y se estimó en $70.000 millones. De ese modo, el costo total es de $700.000 millones. Sin embargo, la licencia ambiental frenó la obra y durante los 4 años del gobierno Petro no se movió un metro de tierra.

El diseño y la financiación contempla construir los 3 viaductos de 1, 4 y 5 kilómetros de longitud respectivamente. Los 3 viaductos se construirán a la altura de los kilómetros 19, 28 y 59. De ese modo, se busca solucionar de forma definitiva el problema de movilidad que existe en la vía producto de la erosión costera. Las obras suman en total unos 10 kilómetros de viaducto, que generaría unos 3.850 nuevos empleos.

Este se propone beneficiar a más de 970.000 personas de la región. La iniciativa también busca impulsar el turismo y la conexión con la variante de Ciénaga, donde se invertirán otros $172.000 millones para la construcción de 4 kilómetros de nueva doble calzada y un puente de 508 kilómetros de extensión.

El gobierno de De la Espriella espera llevar a feliz término y concluir definitivamente esta arteria de conectividad clave para el Caribe que nació en 1956, durante el gobierno del General Rojas Pinilla. La carretera se concibió sin tener en cuenta el tema ambiental y ni este ni los gobiernos de Carlos Lleras Restrepo y Misael Pastrana que le inyectaron recursos dimensionaron el impacto que generaría el proyecto sobre los ecosistemas de la Ciénaga Grande y los manglares. La obra bloqueó el flujo natural del agua y el intercambio de la salada y la dulce generando una catástrofe ecológica que el gobierno de De la Espriella 70 años después no piensa repetir.

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