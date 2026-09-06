- El ingeniero francés que se instaló en Cartagena y montó uno de los mejores bares del mundo

Jean Trinh convirtió una casa antigua de La Heroica en Alquímico, que entró al ranking The World’s 50 Best Bars por su hospitalidad y calidad en las bebidas

Antes de que existiese el concepto de la química moderna, había un método llamado alquimia, concebido para la transformación de la materia. Hoy, este término hace parte de la historia o, quizás, es lo que muchos pensamos. En Cartagena toma un rol mucho más importante, pues allí la alquimia juega un papel importante en uno de los mejores bares del mundo. Entre preparaciones únicas, productos locales y una profunda conciencia por cuidar a la comunidad y el medio ambiente, se levanta Alquímico.

Detrás de este lugar hay un ingeniero francés, uno que hoy tiene una profunda conexión con Colombia, aunque sus raíces familiares provienen de Vietnam. Se podría decir que él es pura alquimia: una mezcla de muchas culturas, conocimientos y costumbres que lo han llevado a ser un personaje tan particular. Aunque su bar es reconocido a nivel internacional, Jean Trinh jamás ha perseguido esos reconocimientos por los que hoy se le conoce.

Ilustración Jean Trih, foto: Bartender Atrlas.

Claro, recibir el Michter’s Art of Hospitality Award 2026 de The World’s 50 Best Bars no es coincidencia, es más bien una muestra de esa consciencia. Un modelo que heredó de sus padres y que además le ha permitido ser parte de este importante listado internacional en múltiples ocasiones. Ese reconocimiento no solo se ha dado en esta entidad, pues en 2020 también recibió el Ketel One Sustainable Bar Award.

El francés que fue cautivado por Cartagena y le regaló uno de los mejores bares del mundo

Aunque apasionado por el servicio, la ingeniería hizo que Jean Trinh pudiese organizar muchas de sus ideas y proyectos. Tras dejar Europa, el parisino aterrizó en Cartagena en 2013. La mística de la ciudad lo cautivó. La gente en la calle, la música en cada cuadra y el estilo de vida caótico enamoraron al francés que venía de una de las urbes más populares del mundo.

Como pasa con muchos extranjeros, Trinh descubrió algo que muchos negocios locales dejaban de lado: la cultura local. Los bares o espacios le daban prioridad a lo extranjero, creyendo que esa sería la propuesta más innovadora. Sin embargo, fue un modelo que muchos empresarios replicaron y, quizás, olvidaron al cliente colombiano. Manejar este tipo de negocios implicaba además un sobrecosto por los productos que llegaban desde afuera.

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Era el momento de innovar y presentarle al país y a los visitantes de Cartagena algo diferente. Jean, que desde que llegó descubrió un mundo desconocido de frutas, verduras y mucho más, le apostó a lo local y, a partir de allí, creó una alquimia nueva para el paladar de sus clientes.

Esas combinaciones las llevó a su primer bar, el cual llamó El Laboratorio. No fue coincidencia, es algo muy común en la vida de este francés. Fue justamente eso, un "prueba y error" que buscaba apuntarle, no a la perfección, sino a los mejores sabores.

Fue entonces cuando en 2016, y tras varios experimentos en El Laboratorio, nació Alquímico. Lo curioso es que no nació en un lugar cualquiera: lo hizo en una casa levantada por el reconocido Gastón Lelarge, un francés que estuvo detrás de construcciones como el Castillo Marroquín o el Palacio del Lievano. Fue justamente en la casa de Gastón donde Jean decidió abrir las puertas del que es hoy, seguramente, uno de los mejores bares de Cartagena y el mundo.

La herencia vietnamita que ayudó a Jean a tener un bar tan singular

Aunque Jean nació en París, sus padres son de Vietnam. No se establecieron en el viejo continente por azar; la guerra los obligó a buscar refugio donde el temor no fuera parte del día a día. A Europa llegaron en la década de los 70 y Trinh nació en la década de los 80, siendo el último de un gran grupo de hermanos y hermanas.

Ilustración 1Jean Trih. Foto: Alquímico.

Para poder salir adelante en un país con una cultura y un idioma diferentes, la familia de Jean se refugió en la gastronomía. Entraron al negocio de la comida con un restaurante, el cual creció a la par de Trinh. Ese contacto cercano con el mundo de la atención al comensal lo convirtió, sin saberlo, en un experto. No necesitó de años de estudios; le bastó con la experiencia que vivía con el negocio de sus padres.

Quizás fue eso lo que lo ha llevado a concebir Alquímico como algo distinto. Es por eso que para él no se trata de distinciones o reconocimientos internacionales. Se trata de crear una comunidad. Ese buen trato no solo se transmite al cliente, también al equipo de trabajo, uno que se ha convertido en su familia y, por supuesto, a sus proveedores.

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Jean ha logrado establecer toda una red con comunidades del Caribe y otras regiones de Colombia. Inclusive, ha logrado establecer una excelente relación, que seguramente va más allá de lo comercial, con ASOCOMAN, la Asociación Agropecuaria Comunidad El Mango Macaján, en Montes de María, una comunidad agropecuaria con la que ha venido trabajando durante años, aplicando esa misma hospitalidad que los ha convertido en uno de los mejores de Colombia y el mundo.

Una familia que ha sabido resistir pandemias y más

El crecimiento de Alquímico fue instantáneo. Empezó con menos de 10 personas y llegó a crecer a más de 90. Aunque, así como a gran parte de la población, la pandemia los sorprendió y los obligó a cerrar las puertas temporalmente.

Jean es muy astuto, pero más que eso, es una persona con un enorme corazón, seguramente una de las enseñanzas que le dieron sus padres cuando era solo un pequeño.

Cuando llegó ese momento, encontró una manera de mantener a su familia. Aunque en un inicio algunos de sus trabajadores se dedicaron a aprender más sobre su labor para volver mucho más preparados, él les ofreció un lugar para pasar la pandemia. Se trataba de un espacio en Filandia, Quindío, una finca a la cual varios aceptaron ir y donde la familia se fortaleció.

No solo levantaron parte de la estructura donde estuvieron: crearon su propio espacio de productos que podrían usar en el bar, además de montar un apiario, sembrados de café y más.

Una unión que reveló ese corazón hospitalario de aquel francés que un día llegó, se enamoró de Colombia y, sin pensarlo, terminó construyendo su vida en torno al país.

De bar a academia, el nuevo proyecto de Jean con Alquímico

La alquimia ha seguido sumando nuevos ingredientes y, además de los cócteles, terraza, espacio gastronómico y demás, ha evolucionado para contar con una academia. Así lo ha dado a conocer Jean, quien reveló que ahora cuentan con una escuela de hospitalidad porque, aunque muchos no lo consideren necesario, este francés ha demostrado que es algo clave para poder llegar a ser uno de los mejores del mundo.

Es un espacio destinado para jóvenes de Cartagena y varias comunidades, quienes tienen un gran talento, creatividad y otras cualidades que los hacen idóneos para desempeñar tareas relacionadas con este sector.

Como ha dicho este hombre en algunos medios, la hospitalidad no es solo una profesión, es una herramienta de transformación tanto social como cultural. Por eso, en este espacio no solo se enfoca en enseñar técnica de bar o servicio, sino también agricultura, sostenibilidad, fermentación, cocina, música, arte, bienestar y desarrollo humano.

Es así como este hombre, que un día incluso fue escogido por otros colegas como el mejor bartender, sigue dando lecciones desde su manera de concebir el mundo. Una lección que sigue demostrando por qué son los mejores en lo que hacen y por qué hoy Alquímico ha puesto a Colombia en el mapa internacional.

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