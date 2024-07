James decidió su futuro y llegó a un acuerdo que lo aleja de Sao Paulo; ofertas ya llegan desde Europa

.Publicidad.

Una de las grandes incógnitas que se generó alrededor de James Rodríguez después de la Copa América con la selección Colombia, fue si iba a continuar en su actual equipo, el Sao Paulo. Como es sabido, antes de la cita continental, la regularidad del colombiano en el equipo brasileño no era la mejor y, con la llegada de Luis Zubeldía, su papel en la institución pareció perder todo el protagonismo. Aun así, se esperaba que después del certamen, y de ser considerado el mejor jugador del torneo, las directivas quisieran contar con su talento; pero lejos de cumplir esas expectativas, lo cierto es que el 10 tomó una drástica decisión y finalmente se aleja de Brasil.

James Rodríguez firmó con Sao Paulo en julio de 2023 y alcanzó a disputar 22 partidos en el club. También anotó 2 goles. Foto: jamesrodriguez10

James Rodríguez se va de Sao Paulo y España o Portugal serían sus destinos

Después de muchas especulaciones sobre cuál iba a ser el camino de James Rodríguez tras su buen papel en la Copa América, en el entorno de Sao Paulo se dio a conocer que el 10 de la selección llegó a un acuerdo con las cabezas del equipo para finalizar su contrato con el equipo tricolor. Las razones de su adiós no fueron claras; pero entendiendo que el actual técnico del equipo no lo tuvo en cuenta antes del certamen continental, y que siempre se mostró reacio a contar con el mediocampista cucuteño, no continuar en Brasil era lo que se esperaba. Aun así, la noticia sí golpeó a la hinchada, pues el presidente paulista, tras el torneo de selecciones, afirmó querer contar con el colombiano.

🚨 James Rodríguez (33) llegó a un acuerdo verbal con #SãoPaulo para rescindir su contrato. Trabajan en el pago que le adeuda el club por el bono a la firma del año pasado 🇨🇴



👀 Será agente libre para negociar con cualquier club. Su deseo es volver a Europa pic.twitter.com/QSrwBGSCBY — Pipe Sierra (@PSierraR) July 21, 2024

Ahora, tras conocerse la rescisión de su contrato con Sao Paulo, los rumores apuntan a que James Rodríguez podría regresar a Europa y el interés de Celta de Vigo de España volvió a despertarse en los medios. Así mismo, se habla que el 10 podría volver al club que le dio reconocimiento en el viejo continente, el Porto de Portugal, equipo con el que ganó algunos trofeos, incluido el de la Uefa Europa League. Hay que recordar que el jugador de la selección no solo fue elegido como el mejor de la Copa América, sino que fue el mejor del partido en 4, de los 6 compromisos que jugó, reconocimientos que lo pusieron en el ojo del fútbol más competitivo del mundo.

