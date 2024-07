Ella es la mujer que le da vida a la nueva versión de 'Se dice de mí' de 'Betty, la fea'

.Publicidad.

Betty, la fea se ha convertido en una novela icónica para la televisión colombiana. No solo por sus personajes, que ya se han ganado el cariño del país. También sus locaciones e incluso su canción, se han convertido en elementos que le han dado una popularidad única. Es que, quién no ha cantado alguna vez 'Se dice de mí', la increíble canción que fue insignia de esta producción. Curiosamente, para esta nueva entrega, ha habido un gran cambio en ella, aunque quizás no muchos lo habrán notado. Se trata de una nueva voz que se encarga de interpretar este tema que acompaña a la popular Betty, la fea.

María Vanedi, la prima de Claudia Bahamón que ahora canta 'Se dice de mí' de Betty, la fea

Yolanda Rayo fue sin duda alguna, una excelente intérprete de la canción 'Se dice de mí'. La voz de la bogotana marcó a muchas generaciones que se acostumbraron a escucharla. Sin duda alguna, lo que hizo la cantante con la canción de Betty, la fea, fue excepcional. Aún así, parece que para esta nueva entrega decidieron darle incluso un cambio a la voz de la canción. Seguramente muchos ya lo notaron, aunque puede que otros no. Pero la encargada de darle vida a esta nueva entrega, es la actriz y compositora María Vanedi. La huilense sin duda alguna, hizo un excelente trabajo.

Pero lo más curioso del caso es que, la mujer tiene un contacto muy cercano en el Canal RCN. Seguramente el hecho de que sea huilense nos ayudaría a atar cabos o quizás no tanto. El hecho es que, la mujer es la prima de nada más y nada menos que de Claudia Bahamón. Así es, de hecho, la encargada de revelar el dato fue la misma presentadora de MasterChef. El hecho de ver a su familiar cumpliendo con este papel, es todo un honor para la famosa huilense. Con justa causa, pues Betty, la fea es una de las novelas más populares y su segunda temporada fue muy esperada.

Por su parte, María Vanedi, ha participado en diferentes producciones y se ha preparado bastante en el ámbito musical. Incluso, llegó a ser una de las voces de la banda sonora de la popular película Encanto. Una excelente elección para darle vida a 'Se dice de mí'.

